Путин статью написал...

Ну, бывает такое под старостьс успешными в целом диктаторами. Можно Брежнева вспомнить - никогда в жизни никакихь статей не писал, а тут вдруг разродился вполне зрелой, я б сказал, матерой публицистикой... Все знают, конечно, кто "помогал" Леониду Ильичу. Хотя, надо сказать, свои тексты он все же сам, лично наговаривал, а конечный вариант сам же и правил.

Вот Лужков, перед тем, как потерять доверие, тоже в публицистику ударялся ненадолго. Помнится, тут, на форуме пересказал про Лужкова старый анекдот еще брежневских времен: "Я верю в Юрия Михайловича, он еще и симфонию напишет!"

И что вы думаете? Вышел сборник откликов на трудь вождя, и среди прочих дифирамбов - и эта заметка с ФОРУМа.мск вышла. Составители сборника даже подумать не могли, что кто-то посмеет издеваться над Самим! В общем, сошло за неуемную лесть.

Ну и с Путиным похоже. В смысле, в публицистику ударился. Про симфонию пока ни слова, хотя опыт публичного музицирования был: "Only You"...

Современная Украина — это целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". И почему-то опубликована она на двух языках, как будто "единые" с русскими украинцы могут не понимать по-русски.

"В зна­чи­тельной степени она созда­валась за счет истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.

Это верно, территория Украины увеличилась со времен Переяславской рады в 5 раз. Но в основном за счет Турции, которая еще при Петре начиналась в 40 километрах южней Полтавы. Да, Новороссия, Крым, Одесса - все отжато у Османской империи. Половина территории нынешней Украины.

Может, поговорим об историческом единстве турок и украинцев?

Еще существенная территория была изъята у Польши и Австро-Венгрии. Западная Украина. Примерно треть страны.

Поговорим об историческом единстве украинцев с поляками и австрийцами? Кстати, по рождению Бандера как раз австриец, а в нынешней Украине и не жил никогда.

Еще напомнил Путин, что среди юристов бытует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства. То есть, видимо, намекает, что Украине надо отдать Таганрог и Ростов-на-Дону, а Туву отпустить и вовсе в самостоятельное плавание.

Что-то он напутал, наш Владимир Владимирович. Такую статью Зеленский должен был писать...

Анатолий Баранов