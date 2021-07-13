Путин статью написал...

Ну, бывает такое под старостьс успешными в целом диктаторами. Можно Брежнева вспомнить - никогда в жизни никакихь статей не писал, а тут вдруг разродился вполне зрелой, я б сказал, матерой публицистикой... Все знают, конечно, кто "помогал" Леониду Ильичу. Хотя, надо сказать, свои тексты он все же сам, лично наговаривал, а конечный вариант сам же и правил.
Вот Лужков, перед тем, как потерять доверие, тоже в публицистику ударялся ненадолго. Помнится, тут, на форуме пересказал про Лужкова старый анекдот еще брежневских времен: "Я верю в Юрия Михайловича, он еще и симфонию напишет!"
И что вы думаете? Вышел сборник откликов на трудь вождя, и среди прочих дифирамбов - и эта заметка с ФОРУМа.мск вышла. Составители сборника даже подумать не могли, что кто-то посмеет издеваться над Самим! В общем, сошло за неуемную лесть.
Ну и с Путиным похоже. В смысле, в публицистику ударился. Про симфонию пока ни слова, хотя опыт публичного музицирования был: "Only You"...
Современная Украина — это целиком и полностью детище советской эпохи, написал Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". И почему-то опубликована она на двух языках, как будто "единые" с русскими украинцы могут не понимать по-русски.
"В значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.
Это верно, территория Украины увеличилась со времен Переяславской рады в 5 раз. Но в основном за счет Турции, которая еще при Петре начиналась в 40 километрах южней Полтавы. Да, Новороссия, Крым, Одесса - все отжато у Османской империи. Половина территории нынешней Украины.
Может, поговорим об историческом единстве турок и украинцев?
Еще существенная территория была изъята у Польши и Австро-Венгрии. Западная Украина. Примерно треть страны.
Поговорим об историческом единстве украинцев с поляками и австрийцами? Кстати, по рождению Бандера как раз австриец, а в нынешней Украине и не жил никогда.
Еще напомнил Путин, что среди юристов бытует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства. То есть, видимо, намекает, что Украине надо отдать Таганрог и Ростов-на-Дону, а Туву отпустить и вовсе в самостоятельное плавание.
Что-то он напутал, наш Владимир Владимирович. Такую статью Зеленский должен был писать...
Анатолий Баранов
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соул написал 13.07.2021 01:41
" Андрей Илларионов : " Экс-советник Путина: Запад перешел на сторону Москвы по украинскому вопросу"
Путину удалось убедить США и европейские страны в правильности своей позиции по Донбассу. Как и Москва, Запад считает, что подписанные в 2015 году Минские соглашения нужно выполнять.
Об этом заявил проживающий сейчас в США экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала «Украина 24».
Он считает, что по украинскому вопросу Запад полностью перешел на сторону Москвы. В частности, Владимир Путин и Джо Байден на женевской встрече сошлись во мнении, что Киеву следует выполнять подписанные им Минские соглашения. А присутствовавшая на саммите Виктория Нуланд пояснила, что выполнение этих договоренностей подразумевает и предоставление автономии Луганской и Донецкой Народным Республикам. Иллларионов отметил, что эту формулировку российского президента не только поддержали в США, ее озвучили высшие дожностные лица из Вашингтона. Он также обратил внимание на то, что той же позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель.
Похоже, с необходимостью выполнять все, что было записано в Минских соглашениях, не согласна только Украина. И хотя она подписывала этот документ, спустя семь лет после его принятия в Киеве заявляют о невозможности реализации его положений.
Андрей Илларионов был советником Путина с 2000 по 2005 год. Сейчас он работает в Вашингтоне, в «Центре политики безопасности».
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