Вакцинация - новый способ мировой войны

Один региональный экономист попросил автора этих строк написать статью о ковиде и вакцинации. Тот было не согласился, и уже сколько писано-переписано. Но резонный ответ последовал, что мало видеть, а надо понимать; да еще изложить нормальным языком.

Такие слова, и без ложной скромности, приятны, и пришлось взяться за перо. Но главное, разумеется, в другом. Вакцинация не очередной случай из жизни страны – а кардинально иной тип мировой конкуренции с соответствующими стратегическими последствиями. К примеру, все болтали-болтали о специфике третьей мировой войны – ну так, и получите. И еще большая актуальность статьи в том, что после тяжелой войны происходит революция. В России уж точно.

***

Борьба с вирусом приводит к локдауну – локдаун ослабляет экономику – ослабление экономики приводит к мировому отставанию. Все гениальное просто. То есть, сначала один вирус - потом следующий (дельта, кажется) – очередное торможение снятия локдауна – бардак с вакцинацией – продолжение стагнации экономики. Затем следующий вирус (вот уж неожиданно), и по спирали далее. От осенне-зимней кампании, так сказать, к весенне-летней, и по законам большой и долгой войны.

И так до финальной точки, где победители, сумевшие овладеть фактически военно-мобилизационными процессами в силу экономической, научной и технологической мощи, начнут определяться все яснее – а остальные, и реагирующие медленнее, станут очевидными проигравшими.

Инициатором войны, скорее всего, являются Штаты. История с Уханем уж больно похожа на провокацию в Гляйвице, разве что с мировым масштабом. И не мудрено, коль надо восстановить утраченные позиции. Да, первый этап оказался не совсем отработанным по штатовским жертвам и при быстром восстановлении Китая, но лиха беда начало. (Хотя, вот уж «удачно совпало», и Трампа можно валить. Одним выстрелом двух зайцев.) Но надо смотреть на вещи в стратегической перспективе. Великобритания в начале первой мировой войны (да и второй) тоже получила по мордам, но оказалась победительницей в итоге. То есть, если всю эту операцию раздуть на полную катушку, то Штаты могут и справиться с вакцинациями трехсот миллионов более или менее, а вот управится ли Китай с постоянными вакцинациями миллиарда с гаком, это большой вопрос.

Хотя, кто ж спорит, всякая война рисковое дело. Все рассчитать невозможно. Но, выходит, иного пути для восстановления стратегической перспективы уже нет. Хедж-фонды могут удерживать доллар только при достаточном минимуме отечественной и контролируемой экономики, и законы политэкономии не удалось обмануть никому (хотя вслух об этом не говорится). А удержать этот минимум можно только биг фармой с биг техом а-ля Гугл. Иных мощностей уже нет. Поэтому и соревнование в вакцинации - самое подходящее оружие. Если мировые конкуренты уходят в заметный отрыв – впрыскивается вирус с локдауном. Если падение бьет по своим, да и момент вырваться вперед – появляется вакцина. Да, инфляционные и тактические передержки возможны, но мировая динамика с соответствующим долларом будет держаться за жабры. По крайней мере, так задумано. А получится ли на практике – что ж, всякая большая война превращается в рисковое дело. Но если выиграть, результаты будут потрясающими.

А уж о путинской России и говорить нечего при таком раскладе, и в худшем смысле слова. Бардак начался уже сейчас, и на самом первом этапе войны. Пока штатовские корпорации не отработали весь процесс, а Россия мобилизовала имеющиеся ресурсы, за границей был «падеж», а у нас туда-сюда. Но на западе все уже устаканивается, а у нас только начинается. Смертность заметно поползла вверх по сравнению с конкурентами. И останавливая ее, едросовская власть будет впадать во все больший бардак. То есть, путинская Россия будет ссыпаться по всем направлениям. Выходит, стратегический план противника не так уж и плох, и делает свою работу.

Ведь все очевидно по причине нехватки мобилизационных ресурсов в путинской России, и от кислорода до вакцин. То есть, не хватает просто-напросто производства вакцин для обязательной, быстрой и массовой вакцинации в духе Советского Союза. Вот и начинается позорнейшая политическая игра. С одной стороны, поставить все дело на систематическую основу с должным расписанием и научными исключениями невозможно, потому что собственных мощей не хватает, а советское наследие уже прожрано. А с другой стороны, когда и где вакцина появляется, начинается аврал. И поэтому, чтобы не дискредитировать едросовскую власть принципиальной невозможностью первого варианта, нынешнее наведение тени на плетень и происходит. Обязательная вакцинация, видите ли, не нужна (на самом деле, и еще раз, не хватает банальных сил по разложению всего режима) – а когда очередная партия вакцины появляется, она и впихивается авральным и держимордовским порядком. Вот и вся недолга.

То есть, путинская Россия не готова к большим и систематическим битвам в духе третьей мировой войны уже сейчас! Ее уже сейчас трясет - а что будет дальше в смысле агонии перед революцией… нет уж, пусть быстрее грянет буря.

А сейчас именно затишье перед бурей. Классика. И все стенания, что, мол, Лелик, все пропало, Путин всесилен, и я один хороший, а все остальные козлы, в мусорную корзину. Это кратковременная паника, потому что разрыв между властью и народом только увеличивается, а точка кипения приближается. После парламентских фальсификаций все пойдет в раскачку, если ни раньше.

Если смертность будет расти с соответствующими карантинами – да появится еще одна «дельта-гамма» - да налоговую систему будет лихорадить - а тут еще инфляция, рост ключевой ставки, расползающаяся бедность, вакханалия коррупции и рост цен на продукты - народ и мелкий бизнес начнет уставать до чертовой матери. Вялотекущая шизофрения перейдет в буйное расстройство. Тут уже не до трансфертов, и имидж Путина будет скукожываться в разы быстрее при отсутствии внятного едросовского кандидата. И тогда все упрется в активность регионов, и Хабаровск только первая ласточка. Автор писал столь много об этом в духе реального СССР от федерального столичного округа и вплоть до обязательных ТОС с окладом председателя, что пока продолжим о третьей мировой.

Даже допустим, что автор страдает конспирологией, и вирус не контролируется. Все дело, видите ли, в природных мутациях. Ну так, еще хуже! Тогда мировой бардак и карачун будет еще хуже. Но мобилизационные ресурсы сыграют свою роль все равно, и хрен редьки не слаще. Так что ругайся матом, но джин вырвался из бутылки.

Или, допустим, вирус контролируем (или природные мутации затихнут), и Штаты с западом пойдут в рост при ненужности следующего вируса и вакцинации. Но ведь Китай тоже устоял, и даже вырвался вперед! Если и будет рост, то перед смертью не надышишься, и базовые проблемы мировой конкуренции не решены. Поэтому хоть в лоб, хоть по лбу; хоть мытьем, хоть катанием; но что-то надо решать, и именно в духе третьей мировой.

Нет уж, очень похоже, что на носу финишная прямая активных действий. Янки суетятся не из голой любви к согревающему бегу, а потому что вся задница на иголках. Вот уже и санкции к собственным компаниям, инвестирующим в китайский биг-тех; вот вам и гигантски претенциозный – даже по штатовским меркам - реиндустриальный план. А чтобы тормозить конкурентов, отработанный и более-менее знакомый вирус «для своих» и крайне опасный «для чужих» может быть выпущен еще раз. И если этот вирус, да вкупе с постоянными санкциями, будет тяжел для России… сами и виноваты. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.

***

Итого. Вот масоны и пришельцы – это конспирология. А когда империалистические круги теряют почву под ногами, и готовы идти на все в русле мировых войн - это жестокая, но объективная реальность. Другое дело, что убивать можно хоть бомбами, хоть болезнями. В последнем случае даже эффективнее. И что на виду, решать читателю.

Более того, первая жертва в виде Кубы уже вырисовывается! Вот вам и политические демонстрации «Долой режим Кастро» по причине карантинных проблем. Куда уж нагляднее и объективнее. И если режим в Гаване сменится, это гигантский бонус для США. Кеннеди не смог, Рейган не смог – а Байден, видите ли, смог. Это совсем не хухры-мухры для внутренней и внешней политики. Ну так, если поднапрячься вкупе с экономическим и военным давлением, почему бы такой финт ни провернуть с Россией как минимум, и с Китаем как максимум. Смотря, насколько повысить ставки. Так что все только начинается.

Более того, хедж-фонды уже не будут вкладываться в развивающиеся рынки по причине переходной неясности доллара. Экономическое закабаление уже не работает в прежнем режиме, и необходимо именно внеэкономическое давление. То есть, некоторые могут упрекнуть автора опять-таки в конспирологии на основании того, что российская экономика и так под сырьевой пятой, а элита насквозь продажна. Мол, какие еще расклады, когда все куплено западом. Ан нет, не все так просто. Россия настолько богата, а военно-промышленный комплекс с аффилированными предприятиями еще настолько силен (да и не только он, а атомный сектор, космический и так далее), что даже начальные инвестиции делают свое дело. Пусть очень медленно, пусть недостаточно, но «Спутники» с МС-21 и «Аурусами» появляются. Поэтому запад – и особенно Штаты, проигрывающие мировую конкуренцию Китаю шаг за шагом – нуждается в дополнительном рычаге. Прежний рычаг голой экономики работает недостаточно, и нужен внеэкономический.

А тут еще воронка реконструкции затягивает. И хочется, и колется. Если не проводить масштабные изменения и держать доллар, то долг будет пожирать все большую часть бюджета, и по спирали вниз. А если проводить масштабные изменения, то пока инвестиции не отбились, точность доллара под вопросом, а отсюда не определены развивающиеся рынки. Так что внеэкономический рычаг становится все более необходимым, и даже невзирая на подкуп части российской элиты.

Так что вакцинация – новый способ мировой войны. Кубинские цветочки (да и не только, а то и торможение Индии) тому подтверждение, а российские ягодки еще впереди. Будь автор циничным штатовским буржуем, и просматривая графики российской смертности вкупе с нищетой, мысли о продолжении вирусной войны появились бы непременно. Почему бы и ни рискнуть, и ни добить конкурента вкупе с санкциями (кстати, они продлены на днях). Следовательно, разговаривать и с Китаем без российской поддержки будет куда как решительнее и тверже. В разы тверже. А это весьма большой приз.

Но тогда и российская политика убыстрится неимоверно после летнего затишья. Автор сначала думал, что главным соперником левых сил, и когда все начнет выдыхаться, будут популярные либералы-навальнисты, которые перехватят инициативу у умирающего режима. Ан нет, все вырулило на традиционную и кондовую дорогу. Либералы передавлены заранее, и все вернулось на круги своя в свете левые силы против черносотенцев. Когда ситуация ухудшится, последние начнут «сплачивать народ против проклятого запада»; а все, кто будет указывать на внутренние проблемы, будут записаны во враги народа, и левые силы в первую очередь. Поэтому и социалистическая революция в случае победы над махровой реакцией неминуема; и даже без переходного периода очередного Временного правительства. Чем сильнее пружину сжимать – тем сильнее она распрямится.

И смысл статьи в том, что после всякой тяжелой войны начинается революционная ситуация. В России уж точно, и вплоть до социалистической революции, и смотри выше. А то, что тяжелая война уже началась в виде мобилизации ресурсов для вакцинаций (вернее, в виде их имманентной нехватки при нынешнем режиме) – это уже гарантированно.