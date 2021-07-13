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Московский листок

48 процентов избирателей никого не знают и знать не хотят

Опубликовано 13.07.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
48 процентов избирателей никого не знают и знать не хотят

Проект Госдуметр Петра Милосердова провел очередной обзвон, на этот раз в 201-м округе Москвы.

Результаты смотрите на таблице.

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Понимать трудно, список кандидатов получился длинный.

Кандидат от КПРФ Курганский получил нули по всем пунктам – это своего рода рекорд. Зато кандидат от КПРФ Удальцова (80, почти 17 процентов) имеет второй результат после представителя «Единой России» (104, 22 процента). Разрыв вполне преодолимый.

Остальные результаты уже малоинтересны.

И 48 процентов избирателей никого не знают и знать не хотят. Тоже, кажется, рекорд.

Следует обратить внимание на кандидата А.Удалову от Коммунистов России – почти 3 процента. Явный кандидат-двойник для Удальцовой, но имеет своего потенциального избирателя, и навряд ли это просто так люди перепутали.

Многие, конечно, говорят о спойлерстве. Но я бы посоветовал разобраться с двумя кандидатами от КПРФ, и кто там ячей спойлер. А «двойников» от Комросов можно рассматривать и как объект для переговоров – снятие Удаловой сразу делает Удальцову реальным претендентом на мандат. Так договаривайтесь, а не плюйте друг в друга какашками!

Комросы выдвинули как минимум двух реальных претендентов на победу, Ярослава Сидорова и Дарью Митину, причем в округах, где у КПРФ кандидаты откровенно слабые. Ну так снимите непроходных, двойников и проведите в Думу своих кандидатов, наконец…



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