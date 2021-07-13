Москва. Вечер. Кишлак на кишлак

Драка, в которой участвовали более 100 человек, началась в понедельник примерно в 19 часов возле метро Кузьминки и продолжалась весь вечер.

Значительная часть участников конфликта - это трудовые мигранты из Средней Азии. Серьезно вроде бы никто не пострадал, но часть участников уехала на каретах «скорой помощи». Задержано 19 человек.

Возникает два вопроса к властям.

Первое – если где-то несанкционированно собираются три студента и мирно кричат какие-то лозунги, немедленно прибывает ОМОН числом до полка, и всех крутят.

Тут толпа людей, в течение длительного времени – точно нарушают общественный порядок, точно ни от кого не скрываются. И где ОМОН? Где герои разборок со старушками и рэмбо пивных ларьков?

При чем полиция стоит рядом, с включенными «мигалками», но не мешает собравшимся резать и колотить друг друга. Потом приезжает «скорая». И только потом задерживают наиболее утомленных дракой участников – или тех, кто просто зазевался.

И второе – если вы со всего бывшего СССР завозите деревенскую молодежь делать за вас грязную работу, то ждите и типичных деревенских драк стенка на стенку, кишлак на кишлак.

Москвабад. А что?

А.Б.