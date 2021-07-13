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Московский листок

Новые правила для возвращенцев

Опубликовано 13.07.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Новые правила для возвращенцев

Граждане России при возвращении на родину после пребывания за рубежом должны сдать тест на коронавирусную инфекцию, если они не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в течение последнего полугода, следует из постановления Главного государственного санитарного врача РФ.

В ведомстве уточнили, что однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР должно быть пройдено в течение трех дней после возвращения в Россию. Пока результаты теста не будут получены, следует соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса либо переболел им в последние полгода, не должны сдавать ПЦР-тест.

То есть Роскомнадзор исходит из того ложного посыла, что привитые и переболевшие в первые полгода не могут быть скрытыми носителями болезни. Хотелось бы знать, в каком кулинарном техникуме эти люди получали свои дипломы?

Только что омбудсмен Москалькова попала в больницу с ковидом через три месяца после вакцинации. Это известный случай, но встречается это достаточно часто. Анна Попова приводит цифру в 1 процент, но если чаще делать ПЦР-тесты, то увидим, что случаев скрытого носительства куда больше.

Вот только что Владимир Мамонтов, известнейший журналист, создатель «толстушки» КП, бывший главный редактор «Известий» пишет: «Ну, что граждане, сел я на 14-дневную самоизоляцию. Сегодня пришёл позитивный тест на вирус. Две недели назад он был отрицательным. Причём температуры у меня нет, выраженных симптомов, которые все описывают - тоже, хотя несколько дней назад крутило и кашлял, но ровно сутки, потом все вернулось к норме. Прививку я делал в январе»…

Увы, бывает, граждане. И не так уж редко.

 А.Б.



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