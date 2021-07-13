Воровство штабов привело к поражению условно левых в Молдавии

В воскресенье в Молдове состоялись внеочередные, одиннадцатые по счету, парламентские выборы. Действующий президент Молдовы Майя Санду может праздновать победу – теперь у нее может быть парламентское монобольшинство.

В парламент Молдовы проходят три силы. У партии «Действие и солидарность» (РАS), которая является политсилой действующего президента Молдовы Майи Санду, - 52,51% голосов.

На втором месте - блок "Коммунисты и социалисты" , лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин - 27,37%.

На третьем месте - партия "Шор" - 5,78%.

Явка в воскресенье составила 48,41%.

В преддверии голосования в Молдове немецкий Bild опубликовали статью о “российских деньгах” Игоря Додона. Речь шла о фонде в размере €11,5 млн.

К статье приложено фото некоей «отчетности», на что предполагается потратить эти средства. Среди них такие смехотворные разделы, как: «международные наблюдатели» (€393 тыс.), «параллельные штабы» (€4 млн), «коррекция результатов» (€0,5 млн) и т.д

Как пишут молдавские обозреватели, деньги штабом Додона были потрачены впустую.

Фактически региональный расклад свидетельствует о сохранении позиций Санду, которые она имела с президентских выборов 2020 года и потерей левыми голосов в традиционных регионах из-за низкой явки.

В общем, Молдавия едет в Румынию, а «пророссийские силы» теряют все из-за нашей национальной забавы – воровства предвыборных штабов.