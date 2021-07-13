Заселиться без прививки нельзя, погибнуть в гостинице - пожалуйста!

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике, сообщили в экстренных службах Краснодарского края.

Предварительно, в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали четверо, один из них погиб.

Понятно, сосчитать до пяти можно только предварительно.

Подробности инцидента выясняются, однако вопрос – вы слышали, чтобы бытовой газ взрывался в гостинице в Турции или на Канарах?

Я понимаю, у нас газа много, но гостиниц у них побольше будет, а не взрываются.

Кстати, в гостиницу на Кубани можно попасть только с положительным ПЦР и QR-кодом, либо в течение 3-х дней сделать прививку. Вот как хорошо кубанские власти борются с инфекцией.

А вот с безопасностью газового оборудования там хуже…