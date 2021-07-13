Приз зрительских симпатий фестиваля ДОКер получил фильм израильского документалиста Ефима Грабоя «Война Раи Синицыной» - на первый взгляд, тонкий, интимный и душевнейший портрет 95-летней блокадницы, ветерана Великой Отечественной Войны, живущей сейчас в Израиле Раисы Борисовны Синицыной. Грабой познакомился с ней, чтобы взять интервью к Дню Победы - и он, и его собеседница считают, что в нынешнем Израиле абсолютно нет пиетета перед ветеранами, без подвига которых государства Израиль вообще бы не было, - для современного израильского общества это какие-то старые чудаки в медальках, которые они в мае зачем-то надевают. Грабой приехал домой к Синицыной и, как он сам говорит, остался с ней на всю жизнь. Интервью переросло сначала в короткометражку, а потом, когда симпатия и доверие к друг другу уже не позволило им расстаться, - в полный метр. Действительно, поначалу фильм покоряет - сбивающим с ног обаянием героини, её яркостью, силой характера, тонким юмором, неуёмной энергией, которую она излучает. А вот послевкусие фильм оставляет не самое приятное, попробую объяснить.



Метод съёмки, по словам самого Грабоя, был самый элементарный - в течение долгих месяцев режиссёр с оператором с утра приезжали к героине домой и не отходили от неё в течение всего дня - тут и кухонные разговоры, и присутственные места, и встречи с друзьями - такими же участниками войны, и мероприятия в клубе инвалидов и ветеранов войны с нацистами: для своего возраста Раиса обладает отменным здоровьем, вечная общественница, без которой не проходит ни одно важное событие в городе Холоне, у неё широкий круг общения, она не сидит на месте, и к концу дня обычно съёмочная группа валилась с ног, - но только не Раиса Борисовна. Грабой откровенно любуется обаятельной старушкой, впустившей его в свой дом и в свою жизнь, для неё он явно стал чем-то вроде сына - личная жизнь у неё, как это часто бывает с сильными и яркими женщинами, не сложилась, с дочерью всё сложно, хотя они после 20-летнего перерыва в отношениях воссоединились-таки в одной квартире, но та лёгкость, с которой режиссёр Грабой занял место её главного собеседника и доверителя, говорит о том, что Раисе, невзирая на всю её коммуникабельность, по большому счёту не с кем поговорить. Мне показалось, что Грабой слишком беззастенчиво этим пользуется, нарушая границы приватности, слишком откровенно вторгаясь в личное пространство, не желая выдерживать ту дистанцию, которая неизбежно должна быть между разнополыми людьми с более чем 60-летней разницей в возрасте, и это оставляет неприятное чувство, - подспудно всё время ждёшь, что вот сейчас он перейдёт какие-то границы, которые переходить нельзя. Не уверена, что мне в 95 лет понравится, если камера будет запечатлевать мой утренний туалет или слишком откровенные размолвки с дочерью. Бесцензурное общество зачастую имеет и обратную сторону - художникам явно не хватает самоцензуры.



Но, тем не менее, красота - в глазах смотрящего, и крупные планы лица Раисы, проходящий рефреном через весь фильм кадр героини посреди подсолнухового поля, ордена и медали на её пиджаке, всё это показывают нам так настойчиво и постоянно, как будто хотят впечатать в память намертво. «Я помню все твои трещинки», - это именно про Ефима Грабоя, запечатлевающего свою музу.



Режиссёр пытается вести с героиней диалоги о пережитой ей войне, но разговор не клеится, - о работе в военном госпитале у неё лишь отрывочные воспоминания, например, как ногу солдату собственноручно ампутировала. Или как «во время войны у нас у всех пропали месячные, мы перестали функционировать как женщины. Война закончилась - всё наладилось». «Из моего 10 «А» домой не вернулось ни одного мальчика», - Грабой листает вместе с ней фотоальбом.



Методом обратной съёмки режиссёр вместе со своей героиней пытается «отмотать войну назад» - восстают из пепла сожжённые дома, колонны солдат-захватчиков идут задом наперёд, парашютисты запрыгивают обратно в военные самолёты. Но нет, ничего повернуть вспять невозможно.



Вот Раису Борисовну чем-то награждают в городском клубе ветеранов, зачитывают ей поздравление от Путина, а она произносит важную для всех присутствующих речь: «В Красной Армии воевало 500 тысяч евреев, 200 тысяч из них погибли. Жить в Израиль приехало 17600 ветеранов войны, а осталось нас всего 742 человека, каждый месяц уходит 30 – 35 ветеранов», - горькая и неумолимая статистика. В клубе на иврите не говорят, - только по-русски, поют военные песни, в чистом виде осколок советской цивилизации. Потрясающий по эмоциональной силе эпизод: из России прислали медали к 50-летию, 60-летию, 65-летию Победы, а большинство награждённых уже умерли. «Куда отправим их? В Тель-Авив? - размышляет Раиса. - Нет, лучше в Москву, Путину. Пусть у него лежат».



Один из самых запоминающихся эпизодов - скандал, устроенный Синицыной в городской больнице, где ветерана Вениамина Пограничного за неимением свободных мест положили в коридор. 95-летняя героиня шаровой молнией летает по госпиталю, крича на врачей: «Вы что, не понимаете, что если бы не этот человек, то никакого Израиля бы не было?» Успокаивается и уходит только тогда, когда деда переводят в палату.



Последние эпизоды с Раисой Борисовной в добром здравии (сегодня ей 97, она перенесла коронавирус и ослепла, но смонтированный фильм увидеть таки успела) - она садится за виолончель, к которой не прикасалась почти полвека, но «руки помнят», и, наконец, финальная сцена, в которой режиссёр Грабой всё-таки не выдерживает и, вопреки всем жанровым канонам, появляется в кадре для того, чтобы угостить героиню косячком марихуаны - ей косяк не повредил, а вот Ефима Грабоя в фильме становится откровенно много, и это напрягает зрителя.

Сцена с марихуаной снята в каком-то совсем полуэротическом ключе - недаром сам режиссёр в интервью признался, что его невеста все эти несколько лет ревновала его к 95-летней героине, с которой он проводил буквально всё свободное время, и в итоге его свадьба сорвалась - брак так и не сложился. При изучении фильмографии Грабоя выясняется, что предыдущие его 4 фильма также были посвящены старикам - нет ничего страшного в интересе к проблемам третьего возраста, но, полагаю, не одной мне показалось, что в данном случае интерес приобрёл слегка гипертрофированные формы. В любом случае, съёмочной группе огромное спасибо за знакомство с интереснейшей и яркой личностью, ведь вынесших на своих плечах тяготы войны остаётся всё меньше и меньше.