Обзор новостей: Путин статью написал, есть чем заняться

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Путин статью написал, есть чем заняться

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2 Новые правила для возвращенцев

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок и условия единовременных выплат

4 Правительственная газета – о пользе пива

5 Некурящим россиянам необходимо увеличить ежегодный отпуск на 10 дней

6 Драка, в которой участвовали более 100 человек,

началась в понедельник примерно в 19 часов возле метро Кузьминки и продолжалась весь вечер.

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7 Воровство штабов привело к поражению условно левых в Молдавии

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Госдуметр дает трудный прогноз

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике,

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 Депутата Тверского района Кетеван Хараидзе отпустили из СИЗО под домашний арест

А остальные арестанты так и сидят в жару, потчуясь кипятком?

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