Обзор новостей: Путин статью написал, есть чем заняться

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Путин статью написал, есть чем заняться
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Новые правила для возвращенцев
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок и условия единовременных выплат
4 Правительственная газета – о пользе пива
5 Некурящим россиянам необходимо увеличить ежегодный отпуск на 10 дней
6 Драка, в которой участвовали более 100 человек,
началась в понедельник примерно в 19 часов возле метро Кузьминки и продолжалась весь вечер.
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Воровство штабов привело к поражению условно левых в Молдавии
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Госдуметр дает трудный прогноз
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике,
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Депутата Тверского района Кетеван Хараидзе отпустили из СИЗО под домашний арест
А остальные арестанты так и сидят в жару, потчуясь кипятком?
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