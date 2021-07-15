Самое время государству взять на себя ответственность за пока еще живых граждан

А что не пить, когда дают,

А что не петь, когда уют и ненакладно…

В.Высоцкий

У нидерландского художника эпохи Возрождения Иеронима Босха, есть картина, где изображена такая сценка: фокусник отвлекает толпу зрителей, а в это время карманник крадет у одного из зевак. Этим сюжетом автор утверждает, что опустошать карманы граждан проще, если отвлечь их внимание каким-нибудь зрелищем.

Самый показательный «фокус», наше правительство продемонстрировало три года назад, когда 14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Время, надо признать, выбрано лучше некуда. В первый же день, наша сборная разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. И в тот же день, под ликующий грохот футбольных трибун, премьер-министр Медведев сообщил о планах правительства повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам – до 63. И это вопреки клятвенным обещаниям Путина: «Пока я президент пенсионный возраст повышаться не будет».

На этот раз президент от этой инициативы благоразумно дистанцировался, но на всякий случай подписал указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата». В переводе с чиновничьего языка это означает, что гражданам положено сидеть у телевизора и горланить ─ Дзюба! Го-о-ол!!!, а не ходить по улицам с плакатом – «Грабят! Долой правительство!».

В разгар пандемии коронавируса, последовал парад, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Эпидемия не помеха этому мероприятию, когда у Путина в связи с пенсионным фокусом, упал рейтинг, а чтобы его поднять, необходимо показать, что Россия «впереди планеты всей», что руссияне – «самые главные, самые мужественные и самые могущественные». А кто возглавляет страну-победительницу? То-то же!

А недавно, 25 июня, главной темой СМИ был праздник петербургских выпускников «Алые паруса», с концертом на Дворцовой площади. Участвовали около 40 тысяч выпускников и сопровождающих. Несмотря на резкий рост заболеваемости, антирекорды смертей и госпитализаций, Роспотребнадзор мероприятие согласовал. Хотя власти утверждали, что праздник прошел «со строгим соблюдением всех требований», на кадрах кинохроники видно полное отсутствие масок и дистанций. Для сравнения, после протестов в январе, некоторые люди до сих пор сидят под домашним арестом по так называемому «санитарному делу», которое строится на том, что в толпе протестующих был один (!) болевший коронавирусом.

В СМИ широко обсуждают последствия многотысячных толп – будет ли всплеск заболеваемости? Вопрос «а можно ли было отменить праздник? Нельзя! Потому что много лет «Алые паруса» ассоциируются со старым приятелем президента – Юрием Ковальчуком, акционером банка «Россия», основного спонсора праздника.

Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять» – министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что 25 июля в том же злополучном в Санкт-Петербурге, состоится Главный военно-морской парад.

В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ. По словам министра, «всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих».

В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов. Он отметил, что «по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным».

И при всех этих массовых зрелищных мероприятиях со всех федеральных каналов нам рассказывают о новой волне коронавируса , о новом рекорде заболеваемости, и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так эти же рекорды дело ваших рук, господа начальники. Вы запретили работать в ночное время ресторанам, вы вводите QR коды, чтобы люди просто смогли покушать или отдохнуть на море, вы закрыли детские площадки и вводите массу новых ограничений! Вы пытаетесь любыми способами заставить людей вакцинироваться и тут же, за бюджетные деньги проводите никому ненужные гулянки на площадях с многотысячной аудиторией! И нет ничего удивительного, что народ России не желает вакцинироваться, люди вам просто не верят, – «штанов шить не научились, а самую надежную вакцину изобрели».

Все эти празнества, что вполне соответствует расхожей фразе «Пир во время чумы». С начала эпидемии российская экономика теряет сотни миллиардов. Потери коснулись каждого: от безденежья страдают целые отрасли, уже разорились сотни предприятий, тысячи граждан потеряли работу. Кризис, кажется, не обошел стороной никого. Но это только на первый взгляд: на самом деле, в России есть целый пласт граждан, которые не только не погорели на кризисе, но и обогатились еще больше, в том числе на организации этих торжеств.

Хотелось бы напомнить президенту идею депутата Ленинградской области Владимир Петрова, который после принятия закона о пенсиях, предложил государству взять на себя ответственность за обеспечение оплаты похорон россиян, умерших, не достигнув пенсионного возраста. Владимир Владимирович, может быть частично прав Петров, – сейчас самое время государству взять на себя ответственность, за пока еще живых граждан?

Как писал Жванецкий: "И нам всем, стоящим тут же за забором, остается поздравить их во главе с министром, пожелать дальнейших успехов им, их семьям. У них сегодня внутри музыка. Из-за забора слышны речи и видны флаги. Там их день. И мы, конечно, из последних сил можем окружить себя забором и праздновать свой день. Давайте-ка объединим наши праздники, и вы не будете выглядеть так одиноко".