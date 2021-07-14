Так совпало, что буквально через несколько дней после вручения Гран-При кинофестиваля ДОКер фильму венгерских режиссёрок (феминитивами стараюсь не пользоваться, но в данном случае они уместны) Азии Дер и Сари Харагоникс «Её мамы» в России разразился скандал из-за рекламы однополых семей в сетевом магазине. Если отбросить всё второстепенное и выделить главное, то очевидно одно - моральные и правовые проблемы, связанные с нетрадиционными отношениями, в каждой стране решают по-разному.



Если в России дискуссия носила в основном морально-ценностный характер, то в Венгрии, если верить авторам (авторкам?) фильма, при абсолютно правом, консервативном правительстве Виктора Орбана и правом парламенте, отнюдь не гомофобное общество - главные героини, бывшая эколог (экологиня??) и разочаровавшаяся политическая активистка Вираг и её сожительница, гитаристка Нора не ловят на себе косые взгляды на улице, пользуются абсолютной поддержкой друзей и знакомых, не испытывают какой-то бытовой дискриминации, не боятся осуждения, не считают себя притесняемыми, вполне себе спокойно живут.

Тем не менее, есть одна проблема - пара собирается удочерить цыганскую девочку из Румынии, а вот в вопросе официального оформления отношений и усыновления венгерские власти стоят намертво. Фильм начинается с кадров десятилетней давности - молоденькая Вираг с плакатом стоит около венгерского парламента, выкрикивая в камеру что-то вроде «Пора валить, в ближайшие годы ничего хорошего в Венгрии не будет». На экране телевизора мы видим несколько характерных выступлений премьер-министра Виктора Орбана и председателя парламента Ласло Кёвера о духовных скрепах и традиционных ценностях, для усиления своей аргументации авторы фильма показывают фрагменты демонстраций крайне правых с лозунгами «Грязные п…..асы, убирайтесь!», но даже на этих кадрах видно, насколько эти группы малочисленны и маргинальны.



Главная правовая проблема, как бы в насмешку, тоже формулируется устами премьера Орбана: «В Венгрии запрещено усыновление однополым парам, но многие усыновляют как матери-одиночки - это лазейка, которую надо захлопнуть». Нора и Вираг как раз и пользуются этой лазейкой, пока она не захлопнута - девочку решено оформить на Вираг. Женщины настроены решительно: «Либо мы боремся до конца, либо переезжаем на Луну». Отдельный интерес представляют их бесконечные телефонные переговоры с отделом опеки и усыновления: «Интересно, они нам не помогают, потому что мы гей-пара или потому что там бардак?» Как известно, если долго биться головой об стену, то стена не выдержит, и Вираг получает разрешение на удочерение.



Радостные хлопоты перед встречей ребёнка - как кормить? Как пользоваться слингом? Как найти обучающие видео на ютубе? - в общем, всё, как в обычной семье. Трогательный эпизод, когда в багажнике автомобиля приходится потеснить трёх собак, чтобы поставить детскую кроватку, прогулки с девочкой в парке, обычные родительские хлопоты - на первый взгляд, всё закончилось хорошо. Но не тут-то было.



Авторы фильма, на многие месяцы поселившиеся в нетрадиционной семье, где недавно появился и ребёнок, имеют возможность наблюдать все психологические проблемы и трудности, характерные для подобных пар. Ребёнок не только скрашивает жизнь, но и подкидывает новые вопросы, на которые у воспитывающих его женщин ответа нет. Проблема родительской самоидентификации, как себя называть - совсем не такая уж простая: сначала договариваются о том, что у Мелиссы будет две мамы - «мама» и «мамочка», но заканчивается всё тем, что ребёнок начинает оказывать явное предпочтение одной из мам - «мамочке». Другая «мама», менее любимая, страдает и мучается («Это побочный эффект лесбийского родительства. У меня есть материнские чувства, но ребёнку как мать я не нужна»), появляются взаимные претензии, недоверие, ревность - авторы фильма показывают всё это через серию выразительных, но при этом до хрестоматийности предсказуемых диалогов. Дело, разумеется, не в самоназвании, а в общей самоидентификации, смешивании гендерных ролей, но героини этого пока не понимают. Попытка преодолеть кризис выливается в то, что одна из «мам» становится «папой». Это снимает целый ряд проблем, но одновременно порождает другие. Потенциально всё это может привести к разрыву и распаду пары - ребёнок в таких раскладах может сцементировать, а может, наоборот, разрушить отношения. Когда «папа» Нора заявляет о том, что нужно усыновить ещё одного ребёнка, оформив его уже на неё, ситуация в стране уже изменилась, риторика властей становится куда жёстче. Режиссёры используют метод контраста: на экране мы видим культ ребёнка, нежность и заботу, день рождения с тортом с тремя свечками, а с экрана звучащего фоном на кухне телевизора слышим крайне правых депутатов, вещающих о том, что две главные проблемы Венгрии - это мигранты и гомосексуалы: «Однополые родители - всё равно, что педофилы, детей используют для самоудовлетворения, как предметы роскоши». В кадре - постер партии «Йоббик», запросто висящий под стеклом на автобусной остановке: «Сорос готов переселить миллионы из Африки и с Ближнего Востока! Остановите Сороса!»



И снова, как 10 лет назад, Нора и Вираг на акции протеста - там публично объявляют о намерении усыновить второго ребёнка и объясняют проходящим мимо иностранцам по-английски, в чём их проблема. Иностранцы, оказавшиеся болгарами, говорят, что в Венгрии отнюдь не самые жёсткие порядки - в Болгарии они не смогли бы не то что усыновлять, но даже публично позиционировать себя как гей-пара.



Фильм построен в основном на диалогах, его можно назвать разговорным - обсуждение семейных, планирование будущего, поиск выхода из ситуации, - всё это занимает львиную долю экранного времени. Постепенно созревает идея о переезде в Вену - там женщины смогут официально оформить отношения, заключив брак. Кадры регистрации брака в ратуше вроде бы должны намекать на хэппи-энд, - цветы, свидетели, поцелуи, шампанское, - но, как в анекдоте о волке, козле и капусте, приобретя одно, неизбежно теряешь другое. Переехав в Вену, женщины теряют право на усыновление как матери-одиночки в Венгрии, а в Австрии вообще очень мало детей стоят в очереди на усыновление, и здесь приоритет у коренных австрийцев.



Думаю, тех, кто усмотрит в очень тактичном и глубоком фильме Дер и Харагоникс «Её мамы» гей-пропаганду, будет немало - сама тема позволяет сделать скоропалительный вывод. Но тому, кто досмотрит фильм до конца, он вряд ли покажется рекламой нетрадиционных отношений, поскольку тот груз проблем и трудностей, с которым сталкивается нетрадиционная семья, имеет не только внешнюю природу, - политический климат в стране, но, прежде всего, внутреннюю. При этом нужно учитывать, что нам показан относительно благополучный пример. Поучительна судьба героинь: девочка Мелисса ходит в первый класс в абсолютно мультикультурной среде, но при этом спрашивает, «когда мы вернёмся домой - в Венгрию?» Нора и Вираг выращивают кофе и грибы, снимают видео для венгерского меньшинства в Австрии, но мечта о втором ребёнке так и осталось мечтой. На пропаганду однополого родительства это никак не тянет, - ведь любая пропаганда предлагает идеальную, с точки зрения пропагандиста, модель.



Интересны сами обстоятельства съёмки. Дер и Харагоникс снимали его на свои средства, прибегая к целому ряду ухищрений: например, не снимали сцен в центрах по усыновлению, поскольку Нора и Вираг боялись, что им не отдадут ребёнка, - эти сцены заменены утомительными телефонными переговорами, передающими атмосферу. Получив небольшие гранты на Загреб.доке и на Сандэнсе, смогли закончить картину, после чего пришла неожиданная помощь из самой Венгрии - фильм купила HBO, самая крупная венгерская кинокомпания, и сейчас «Её мамы» - рекордсмен по числу просмотров на платформе HBO, оставивший позади даже художественные блокбастеры.



Отдавая должное тонкой и психологичной работе Азии Дер и Сари Харагоникс, не могу не заметить, что претендентов на Гран-При ДОКера в этом году было немало, и многие фильмы превосходят венгерскую ленту по масштабности поднимаемых проблем. Отношения в нетрадиционных семьях - тема, интересная всё-таки весьма узкому сегменту социума. Тем не менее, это одно из немногих адекватных и по-настоящему интересных высказываний о вещах, от которых отмахнуться всё равно не получится. Итоговое решение жюри я бы назвала крайне спорным, но бесспорного в нашей жизни практически не бывает.