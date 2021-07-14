Анатолий Баранов: Они хотят жить здесь, как "там". Просто здесь лучше кормят

Дал комментарий "Свободной прессе".

В Москве на Зеленодольской улицепроизошла массовая драка между мигрантами из Киргизии и Таджикистана, в которой с обеих сторон приняло участие около 150 человек. Сообщается, что некоторые из участников получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.

Известно, что драка началась в 19 часов понедельника. При этом после этого к каждой из конфликтующих сторон прибыло «подкрепление». Причиной оказались ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Как долго Россия будет терпеть подобное поведение от представителей союзных нам государств? И как сделать так, чтобы такого не повторялось? Закрывать въезд? Вводить визовый режим? Иных вариантов уже нет?

— В 90-е такого не было, — отмечает главный редактор портала ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Там другая была поножовщина, и она исчезла, когда главари уличной преступности превратились в солидных бизнесменов и пошли во власть и даже в церковь. Теперь они учат нас нравственности и патриотизму, и соблюдают правила дорожного движения.

А это совершенно новое и незнакомое нам поколение. Это не пришибленные распадом СССР и стремительным одичанием бывшие советские граждане, это их дети и внуки, выросшие в абсолютно чуждой для нас среде, часто уже и русского языка не понимающие. И главное — и не желающие его понимать, не желающие натурализоваться здесь. Они хотят жить здесь, как «там». Просто здесь лучше кормят.

— От чего эта ситуация зависит? Это проблема вообще городских властей или федеральных? Она как-то решается?

— Это проблема отношений России с бывшими нашими территориями. Сознательно не говорю слово «колония», поскольку республики СССР колониями не были, они были вполне равноправны. Но сейчас там буквально на пустом месте возникли какие-то квази-государства, сформировалось какое-то общество, причем в каждом таком государстве оно разное, зачастую враждебное другим. Таджики не любят узбеков, узбеки — киргизов, все вместе не любят казахов как более успешных, кому нет нужды ездить в Россию на заработки. Это люди другой логики. Посмотрите на Казахстан — забастовка на забастовке, там трудящиеся люди добиваются, и часто вполне успешно, приемлемых условий труда и оплаты. А из южных азиатских республик едут на заведомо унизительные условия труда, низкую зарплату, часть которой еще и отдают «диаспоре», то есть этнической ОПГ. Другой человеческий материал, другие ценности.

— Возникает впечатление, что в Москве скоро появятся свои гетто по примеру негритянских кварталов в США, а москвичи живут в своих районах, как в скорлупе, и им все равно, что происходит вне ее…

— Это скверный выход, но проверенный опытом Америки и отчасти Европы. В СССР миграция населения была высокой, но гетто никто не строил. Целью ставилась унификация и единообразие, единая общность людей «советский народ». Сейчас мне вообще непонятно, ставят ли власти перед собой какие-то долгоиграющие цели в национальном вопросе? Думаю, нет, не ставят.

— Как бороться с этим? Депортировать драчунов? Некоторые вон уже предлагают визовый режим ввести со странами Средней Азии.

— А какая разница, вас азиат с визой зарежет или безвизовый? Впрочем, они сейчас режут друг друга, местные для них вроде природной среды, травы на газонах. Это часть их кормовой базы. Они же с нас кормятся, в конечно счете. Но если что, то и дойную корову режут…

— По-вашему, власти у нас вообще работают с диаспорами? Или миграционный вопрос отдали на откуп жадным капиталистам, которым нужна дешевая рабочая сила, а то, как она себя ведет вне работы, никого не волнует?

— Власти именно работают с диаспорами, а надо сажать. По статье за организацию ОПС. А капиталистам с диаспорами проще — бандит бандита всегда поймет, когда надо обчистить лоха.

— Кстати, Киргизия и Таджикистан периодически становятся на грань войны из-за инцидентов на границе. Может, корень проблемы, как и в случае с Украиной, в неправильно нарезанных границах? Или в низком уровне жизни в этих странах?

— Границы всегда «неправильно» нарезаны. А как нарезать, если половина Согдийской области таджики, а половина узбеки? Когда область была Ленинабадской, никого это не волновало… А теперь в открытую говорят и пишут, что таджики — истинные арийцы и им не по пути с «чурками». Малообразованному полудикому человеку любую чушь можно внушить

— Обе страны входят в ОДКБ, т.е. нам выгодно, чтобы там была стабильность. Можем ли мы навести там порядок, если местные власти не справляются? Тогда и проблемы с мигрантами не будет. Или нашим властям это не нужно?

— Наши власти с собственными национальными территориями не справляются. Нет объединяющей идеи. У СССР была, а у путинской России — патриотизм. Неизвестно, откуда взявшийся — видимо, когда татары празднуют победу на Куликовом поле или взятие Грозным Казани, у них должен отрастать патриотизм просто неимоверных размеров! Или, когда черкесам рассказывают, что Сочи, Лоо, Туапсе, Хоста — это исконно русские города… Очень интересно ненцам и корякам слушать про «Русский Север».

Ничего не предлагается, чтобы народы России оттолкнулись от прошлого и устремились в какое-то светлое будущее — нет будущего, только одно унылое настоящее без конца… А тут мы еще про то, как нам обустроить Среднюю Азию. Чечню давайте обустроим, и обе Осетии, там попроще будет. И сами себе скажем, куда мы вообще идем и других за собой куда тащим?