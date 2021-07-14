Анатолий Баранов: Они хотят жить здесь, как "там". Просто здесь лучше кормят

Дал комментарий "Свободной прессе".
В Москве на Зеленодольской улицепроизошла массовая драка между мигрантами из Киргизии и Таджикистана, в которой с обеих сторон приняло участие около 150 человек. Сообщается, что некоторые из участников получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.
Известно, что драка началась в 19 часов понедельника. При этом после этого к каждой из конфликтующих сторон прибыло «подкрепление». Причиной оказались ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии.
— В 90-е такого не было, — отмечает главный редактор портала ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Там другая была поножовщина, и она исчезла, когда главари уличной преступности превратились в солидных бизнесменов и пошли во власть и даже в церковь. Теперь они учат нас нравственности и патриотизму, и соблюдают правила дорожного движения.
А это совершенно новое и незнакомое нам поколение. Это не пришибленные распадом СССР и стремительным одичанием бывшие советские граждане, это их дети и внуки, выросшие в абсолютно чуждой для нас среде, часто уже и русского языка не понимающие. И главное — и не желающие его понимать, не желающие натурализоваться здесь. Они хотят жить здесь, как «там». Просто здесь лучше кормят.
— Это проблема отношений России с бывшими нашими территориями. Сознательно не говорю слово «колония», поскольку республики СССР колониями не были, они были вполне равноправны. Но сейчас там буквально на пустом месте возникли какие-то квази-государства, сформировалось какое-то общество, причем в каждом таком государстве оно разное, зачастую враждебное другим. Таджики не любят узбеков, узбеки — киргизов, все вместе не любят казахов как более успешных, кому нет нужды ездить в Россию на заработки. Это люди другой логики. Посмотрите на Казахстан — забастовка на забастовке, там трудящиеся люди добиваются, и часто вполне успешно, приемлемых условий труда и оплаты. А из южных азиатских республик едут на заведомо унизительные условия труда, низкую зарплату, часть которой еще и отдают «диаспоре», то есть этнической ОПГ. Другой человеческий материал, другие ценности.
— Возникает впечатление, что в Москве скоро появятся свои гетто по примеру негритянских кварталов в США, а москвичи живут в своих районах, как в скорлупе, и им все равно, что происходит вне ее…
— Это скверный выход, но проверенный опытом Америки и отчасти Европы. В СССР миграция населения была высокой, но гетто никто не строил. Целью ставилась унификация и единообразие, единая общность людей «советский народ». Сейчас мне вообще непонятно, ставят ли власти перед собой какие-то долгоиграющие цели в национальном вопросе? Думаю, нет, не ставят.
— А какая разница, вас азиат с визой зарежет или безвизовый? Впрочем, они сейчас режут друг друга, местные для них вроде природной среды, травы на газонах. Это часть их кормовой базы. Они же с нас кормятся, в конечно счете. Но если что, то и дойную корову режут…
— По-вашему, власти у нас вообще работают с диаспорами? Или миграционный вопрос отдали на откуп жадным капиталистам, которым нужна дешевая рабочая сила, а то, как она себя ведет вне работы, никого не волнует?
— Власти именно работают с диаспорами, а надо сажать. По статье за организацию ОПС. А капиталистам с диаспорами проще — бандит бандита всегда поймет, когда надо обчистить лоха.
— Кстати, Киргизия и Таджикистан периодически становятся на грань войны из-за инцидентов на границе. Может, корень проблемы, как и в случае с Украиной, в неправильно нарезанных границах? Или в низком уровне жизни в этих странах?
— Границы всегда «неправильно» нарезаны. А как нарезать, если половина Согдийской области таджики, а половина узбеки? Когда область была Ленинабадской, никого это не волновало… А теперь в открытую говорят и пишут, что таджики — истинные арийцы и им не по пути с «чурками». Малообразованному полудикому человеку любую чушь можно внушить
— Обе страны входят в ОДКБ, т.е. нам выгодно, чтобы там была стабильность. Можем ли мы навести там порядок, если местные власти не справляются? Тогда и проблемы с мигрантами не будет. Или нашим властям это не нужно?
— Наши власти с собственными национальными территориями не справляются. Нет объединяющей идеи. У СССР была, а у путинской России — патриотизм. Неизвестно, откуда взявшийся — видимо, когда татары празднуют победу на Куликовом поле или взятие Грозным Казани, у них должен отрастать патриотизм просто неимоверных размеров! Или, когда черкесам рассказывают, что Сочи, Лоо, Туапсе, Хоста — это исконно русские города… Очень интересно ненцам и корякам слушать про «Русский Север».
Ничего не предлагается, чтобы народы России оттолкнулись от прошлого и устремились в какое-то светлое будущее — нет будущего, только одно унылое настоящее без конца… А тут мы еще про то, как нам обустроить Среднюю Азию. Чечню давайте обустроим, и обе Осетии, там попроще будет. И сами себе скажем, куда мы вообще идем и других за собой куда тащим?
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