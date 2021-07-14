13-го числа - рекорд смертности от коронавируса

Неспроста 13-е число считается нехорошим - в этот день в России побит рекорд смертности от ковида, 780 человек. И нет оснований говорить, что эта цифра вскоре не будет побита.

Всего умерло в стране 144,5 тысячи человек. Это больше, чем потеряли США в Европе во время Второй мировой войны. Это серьезная цифра, не отмахнешься.

780 человек - это два батальона пехоты. Потерять столько в один день - это серьезная должна быть бойня. Столько в день теряли во время Сталинградской битвы.

Вы все еще сомневаетесь, что ковид существует и убивает?

Представьте себе: идет война, Совинформбюро сообщает, что немцы вышли к Волге. А Семен Семеныч говорит: "Да нет ниаких немцев! Все это Сталин придумал, чтобы в колхозы загонять!"

Н-да...

В мире погибло не так много - 4 с небольшим миллиона человек. Заразились 187 миллионов. Трудно поверить? Так не все и верят...

Очень интересная аберрация сознания в эпоху полной доступности любой информации. Сознание упорно ищет в море доступной информации - недоступную!

Пандемии нет! Вируса нет! Вакцины нет!

Ничего нет. 780 сограждан умерли просто так, от неизвестной причины. И даже совсем без причины. Возможно, нарочно, чтобы запутать статистику...

А.Б.