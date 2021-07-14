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Московский листок

Сергей Семеныч, бабы рожать не успевают новых жильцов...

Опубликовано 14.07.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Сергей Семеныч, бабы рожать не успевают новых жильцов...

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен уже на 77%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Эта динамика говорит о том, что отрасль накопила потенциал, она мощна и устойчива ", — отметил Собянин.

По словам градоначальника, за последние годы в Москве ввели в эксплуатацию около 90 млн кв.м недвижимости.

Хм! Закон города Москвы №29 от 2006 года устанавливает норму предоставления жилплощади в квартирах в 10 квадратных метров жилой площади на человека или 33 метра общей.

Давайте посчитаем по общей. 90 млн квадратов делим на 33 – без малого 3 миллиона человек получается, должны были въехать в новые квартиры в последние годы. Город, размером с Киев.

И где они? И кто они? И главное – нахрена они?

И вот, оказывается, такие невероятные темпы строительства в текущем году еще и перевыполнены минимум на треть!

Так ведь еще на последней сессии Мосгордумы все допдоходы бюджета в 187 миллиардов рублей брошены – на ускорение строительства! Мало строим, быстрей надо!

Сергей Семеныч, бабы рожать не успевают новых жильцов… Стараются, но никак.

А между тем...

Смертность в Москве выросла, и очень заметно

В Москве за месяц по данным городского минздрава скончалось на 7 тысяч больше, чем в аналогичный месяц 2019 года, то есть до пандемии, и на 3 тысячи больше, чем в июне прошлого года.

На таком фоне любая деятельность столичных властей выглядит неудовлетворительно.

Главная задача любой власти – сбережение населения, чтобы люди жили дольше, были максимально здоровы и по возможности счастливы.

А если наоборот – то накой мне плитка повсюду, сто километров метро и дополнительных доходы бюджета, если я умер?

Или наша задача – все тут получше обустроить и быстренько освободить пространство для каких-то других людей?

А.Б.



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