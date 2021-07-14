Готовится срыв курортного сезона в Крыму

Жители Крыма, недовольные приездом туристов в регион, просят главу Сергея Аксенова принять меры, ужесточив требования по приему гостей, сообщает газета "Известия".

Обычно такие «просьбы народа» предшествуют введению непопулярных решений. Обычно на мнение граждан плюют с высокой стенки, а тут, когда требуется обосновать уже подготовленное решение – ах! Народ требует!

Поездки в Крым пользуются большой популярностью, особенно на фоне ограничений в других регионах. Бронирования выросли на 20%, в то время как на Кубани прошел вал отказов.

Самое время «обломать» и любителей крымского отдыха. А то турки совсем баз Наташ заскучали.

Тем более, что оснований для паники нет никаких – число зараженных на душу населения в Крыму в 4 раза ниже, чем в Москве и Петербурге, смертность тоже ниже в 3 раза, чем в Москве и в 4 раза, чем в Петербурге.

В прочем, на Кубани показатели еще спокойней, чем в Крыму, что не помешало местным князькам ввести жесткие ограничения для туристов.

Кубанскому княжеству туристы из России не нужны

Но в Краснодарском крае туризм хоть и важная, но не основная статья пополнения бюджета. А в Крыму, после вливаний из федеральной казны, видимо, главная…

А.Б.