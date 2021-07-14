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Московский листок

Штаты против Авакова? Пчелы не против меда, а против ос

Опубликовано 14.07.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Штаты против Авакова? Пчелы не против меда, а против ос

А почему Штаты пропихивают так называемый антиолигархический закон? Почему капиталистическая система против столпов рыночной экономики, которые каленым железом выжигают на Украине остатки социализма? Почему на Западе есть кланы, управляющие сотнями миллиардов и экономическими секторами, а на Украине их пытаются прижать к ногтю?

Дело в том, что Украина для США – страна третьего-четвертого мира, которой не разрешено играть взрослыми игрушками – политикой, отраслями экономики, государственной стратегией в области демографии и прочим.

А так называемые олигархи при всей своей трусости и преклонении перед Штатами, пытаются сохранить за собой свои миллиарды, и от этого влезают в политику, создают карманные фракции, карманные банды националистов, лоббируют свои законы, пытаясь сохранить смежные отрасли, лавируют в русофобском векторе, засылая своих эмиссаров в Москву.

А Западу на Украине нужна управляемая на сто процентов Верховная Рада, необратимо русофобская власть, полностью подконтрольная судебная система, и экономика, упавшая в карман транснациональным корпорациям.

«Слуги народа" подходили в качестве инструмента идеально. Конституционное большинство, состоящее из собачьих парикмахеров и девочек-экскортниц, возомнивших себя политологами, беспрецедентно удешевляло процесс законотворчества для западных кураторов.

Но украинские олигархи быстро сориентировались, и конституционное большинство рассыпалось на мелкие фракции «коломойцев», «фиртачей», «ахметян» и прочих, и настоящие «слуги народа заокеанского» в виде соросят, оказались в постыдном меньшинстве.

Олигархи стали очередной мишенью для коллективного Запада не из-за награбленных состояний. Их состояния – тьфу, по сравнению с западными капиталами.

Они стали врагами, потому что они страшно усложняют и удорожают управление Украиной.

А теперь посмотрим, разве Аваков – не олигарх?

Кроме немалого по украинским меркам состояния, он обладает огромной властью и влиянием, которые не вписываются в его министерские полномочия.

У него есть своя фракция в парламенте, у него есть своя армия, у него есть свои банды, которые могут защемить гениталии любого оппозиционера или функционера.

Так что, вполне вероятно, что Аваков попал в список лиц, причисленных к нежелательным элементам властной макушки.

А вот теперь посмотрим на его дальнейшие телодвижения.

Трагикомичность положения украинских олигархов заключается в том, что они неосмотрительно закрыли себе возможность вильнуть в сторону России, или, хотя бы, изобразить угрозу смены вектора.

Но списывать их со счетов абсолютно не стоит. Их живучесть и приспособляемость сродни живучести дождевого червя, и они еще попортят кровь очередному американскому эмиссару, полномочному поверенному или даже представителю Госдепа.



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