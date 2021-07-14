Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 13-го числа - рекорд смертности от коронавируса
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Смертность в Москве выросла, и очень заметно
3 Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией
4 Готовится срыв курортного сезона в Крыму
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В МИД заявили о клятве талибов не нападать на генконсульство России
6 Бензин будет дорожать
7 Без финансовых затруднений живет около четверти семей
8 Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен уже на 77%
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В Москве появились невидимые самосвалы
10 И 10 миллиардов зарыть в Пицунде
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