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Московский листок

Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона

Опубликовано 14.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 13-го числа - рекорд смертности от коронавируса

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Смертность в Москве выросла, и очень заметно

3 Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией

4 Готовится срыв курортного сезона в Крыму

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В МИД заявили о клятве талибов не нападать на генконсульство России

6 Бензин будет дорожать

7 Без финансовых затруднений живет около четверти семей

8 Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен уже на 77%

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 В Москве появились невидимые самосвалы

10 И 10 миллиардов зарыть в Пицунде



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