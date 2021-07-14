Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 13-го числа - рекорд смертности от коронавируса https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Смертность в Москве выросла, и очень заметно 3 Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией 4 Готовится срыв курортного сезона в Крыму https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В МИД заявили о клятве талибов не нападать на генконсульство России 6 Бензин будет дорожать 7 Без финансовых затруднений живет около четверти семей 8 Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен уже на 77% https://forum-msk.org/material/news/1... 9 В Москве появились невидимые самосвалы 10 И 10 миллиардов зарыть в Пицунде



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться