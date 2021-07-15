Без знания чего политик не политик и даже не человек?

(Пятнадцать вопросов политикам)

Что необходимо в России, чтобы стать политиком – человеком, претендующим на занятие выборной государственной должности?

Глядя на тех, кто эти должности сегодня занимает, на этот вопрос легко ответить – подлость (бесчестность) и слабоумие. Думаю, что с такой характеристикой политиков у власти согласятся «не только лишь все», но даже оппозиционные политики, однако и оппозиционные политики в существенной мере обладают этими же качествами, только им эти качества пока проявить негде.

Подлость и слабоумие - это такие качества, которые подлецы или слабоумные (или обладатели и того, и другого) за собой не замечают. Понятно, что слабоумные не замечают своего слабоумия по причине своего слабоумия, усугублённого наличием дипломов и учёных званий, и, главное, по причине своего окружения из таких же слабоумных – лиц с такими же убогими интересами и слабоумными представлениями о жизни.

С подлостью вообще для подлецов всё просто – для них бесчестность - это хитрость и смышлёность, это проявление их ума. Я помню, как поразил меня в начале 90-х (в начале массового поступления слабоумных подлецов во власть) один случай с Ельциным. Тот перед выборами (тогда ещё были выборы) пообещал, что если цены на продукты поднимутся, то он ляжет на рельсы. После его избрания цены поднялись, и тогда Ельцин в ответ на упрёки по простоте душевной и под воздействием водочных паров нагло заявил, что если бы он не набрехал избирателям, то его бы не избрали, – поэтому и брехал.

А что тут такого с точки зрения подлеца? И дело даже не в Ельцине, а в том, что тысячи его сторонников-политиков (да и нарочито возмущавшихся «противников-политиков» типа Жирика и Зюги) восприняли эту подлость как само собой разумеющееся: «Да! Так и надо брехать народу, а как же иначе, если ты политик?». Так, что обвинять подлеца в подлости бесполезно – он не поймёт, в чём его обвиняют и будет реагировать на это обвинение как просто на ругательство.

Всё это понятно, но в какой ещё профессии достаточно быть подлым дебилом, чтобы прекрасно существовать материально? Во всех профессиях нужно знать профессию, и получается, что только политику не надо знать ничего. Любой дебил годится, к примеру, на должность депутата Госдумы! И это так, если посмотреть, на реально жирующих там персон.

Тупые-то «политики» тупые, но как этим дебилам самим не страшно занимать государственные должности, – это вопрос? Скажем, если бы сейчас любого из вас посадили в кабину летящего самолёта и предложили сделать посадку на аэродром, то если в не пилот именно этой модели авиалайнера, то вам стало бы страшно. А они почему не боятся?

Так они не боятся именно потому, что тупые и сами ничего не делают, - чего тупым и ничего не делающим боятся? Если они «депутаты» Думы или Совета Федерации, то у них всей работы, которую они исполняют, – нажать кнопку, которую скажет руководитель партии или иной начальник. Что в этом страшного? Если к ним пришло письмо, то у них два помощника с заработком в 150 тысяч рублей в месяц каждый, которые письмо прочтут, ответ подготовят и политик его подпишет. А тут чего страшного?

Зачем политикам вообще что-то знать, кроме фамилии партийного начальника и как начальник выглядит? И даже второе не важно – вот артисты, играющие роль Путина, все разные, а российские политики всё равно их всех целуют в анус или проклинает, как настоящего Путина. И эти «депутаты» искренне считают себя хорошими работниками. Разумеется, только в случае, если они много раз кнопку голосования нажмут (много законов примут) и много раз распишутся на каких-то бумагах.

Точно так же работают и точно так же оценивают себя и чиновники, - тот же «пердизент Роисси» - много раз подпись поставит, значит, молодец! Ну и: «Денег нет, но вы держитесь!», «Пенсионный возраст не будет повышен!», - и подобная телевизионная блевотина, на которую во властных структурах никто не обращает внимания и за которую болтуны, виноват, «политики», от народа никакой ответственности (никакого наказания) не несут.

Так неужели кому-то такая власть нужна? Неужели любое тупое говно способно быть депутатом или президентом? Или министром?

Для ответа на этот вопрос начните с вопроса, а что это за профессия такая – политик? Нет, понятно, что сегодня это аналог свиньи, жрущей из бюджетного корыта, а на самом деле это кто? Что для исполнения работы политика надо знать обязательно?

Это человек, который совершенствует устройство государства в зависимости от потребностей народа на данное время.

Совершенствуют устройство государства законами, и политик их меняет в случае необходимости, следовательно, политик обязан знать законы, на которых построено государство, – которыми устанавливается жизнь народа.

Отсюда следует, что политики обязаны знать законы государства лучше всех – лучше юристов и любых судей. Только политики и весь народ на референдуме могут толковать законы, поскольку политик их разрабатывал и уже поэтому обязан лучше всех знать, зачем он эти законы принял и как они должны работать. Политик, а не какие-то сраные судьи! Судьи обязаны смотреть за исполнением законов, а не толковать их.

Таким образом политик, не знающий законов, это не только не политик, это и не человек, поскольку эта мерзкая свинья занимает должность, которую не способна занимать из-за неспособности её исполнять. Это животное, это мразь.

В государстве устройство и порядки устанавливаются Основным законом – Конституцией, все законы обязаны соответствовать Конституции, посему именно политик обязан знать и понимать требования Конституции лучше всех в государстве. Ведь как иначе политик будет способен принимать законы, соответствующие Конституции, если он положений Конституции не знает? Его высокооплачиваемые помощники её знают? Не смешите! Сами посудите, если депутат или сенатор дурак и не понимает требований Конституции, то помощникам, отсосавшим свои дипломы на юридическом факультете, зачем Конституцию знать? Откуда возьмутся умные помощники при дураке-депутате?

В пресс-релизе Прокуратуры Москвы, требующей признать ФБК экстремистской организацией, была дана суть обвинения ФБК: «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»». Писавший эти слова – не юрист, а баран, не соображающий, что именно написано в Конституции РФ. И ведь это писал не «хухры-мухры» - не родственник, пристроенный в Думу помощником депутата, - а целый прокурор Москвы с отарой своих помощников! Ну, так каких знаний Конституции вы ожидаете всего лишь от помощников депутата, соответственно, и от самого барана с депутатским мандатом?

Во времена Сталина Конституцию СССР изучали в школе и, соответственно, её толковал любой окончивший школу гражданин. Сама по себе Конституции абсолютно понятна – ведь её принимал народ. А теперь её политики не понимают? Им продажные и тупые судьи её разъясняют?!

Но как бы то ни было, и кто бы Конституцию политикам не разъяснял, но они ОБЯЗАНЫ её понимать САМИ.

Обязаны!! Это их профессиональные знания – это как знания дорожного движения для профессионального водителя. Рядом с шоферами не сидят никогда не управлявшие автомобилем советники, окончившие «шофёрский факультет», чтобы пояснять шоферам, как им надо управлять автомобилем в данные момент.

Отсюда следует, что любой политик, любой комментатор политических вопросов, обязаны знать Конституцию как водитель знает ПДД, как христианин «Отче наш». И когда-то это было обязательным. «Но сейчас – не тогда!». Сейчас политики настолько тупые, что не в состоянии скрыть свою тупость, к примеру, в России при принятии поправок для «обнулянта» в прошлом году, депутаты запрашивали судей, не противоречат ли эти поправки основам конституционного строя? Как видите, и сами депутаты это не понимают, и эту свою дебильность не скрывают – они её не видят! И даже ею гордятся – типа они не вмешиваются в дела судебной власти.

Сейчас надо экзаменовать политиков. А как же иначе? Если этого не делать, то мы же никогда не избавимся от тупых дебилов у власти! Может и не избавимся совсем уж от дураков, но ведь сейчас у нас у власти просто дебилы.

Откровенные слабоумные дебилы!

России жизненно необходимо, чтобы претенденты на государственные должности, тем более, на должности депутатов, судей и Президента, знали, что требует Конституция.

Но если им начать разъяснять, что Конституция требует, на фоне того, что политики делают на самом деле, то дебилы, не понимая, в чём их убеждают, и опираясь на мнения своих дебильных помощников-«юрыстов», будут утверждать, что на самом деле всё «не так», как им разъясняют.

Поэтому не надо ничего объяснять политикам, кандидатам в политики и политическим обозревателям - их надо спрашивать. И по их ответам судить, насколько эти люди, называющиеся «политиками» или «политическими аналитиками», понимают, что творят.

Вот это и подвигло меня сделать список вопросов, которые надо задавать политикам и политическим обозревателям. Разумеется, и каждый читатель может попытаться ответить на эти вопросы, чтобы сравнить своё умственное развитие с умственным развитием школьника при Сталине. Как вы увидите, на самом деле эти вопросы предельно простые и ответы на многие из них могут звучать, как «да» и «нет».

Итак, вот эти вопросы:

Что такое основы конституционного строя? Какие положения Конституции РФ могут противоречить основам конституционного строя? Есть ли в России кто-то, чья власть выше власти ветвей власти - Президента, депутатов, министров и судей? Кто может наделить человека государственной властью? Как высшая власть выражает свою властную волю непосредственно? Если депутаты, Президент и судьи своими законами и действиями не дают высшей власти России выразить свою волю непосредственно, то являются ли депутаты, Президент и судьи преступниками, присвоившими себе высшую власть в России? Каким образом высшая власть осуществляет свою власть посредством своих слуг? Кем являются слуги народа – кто такие органы государственной власти и сколько их? Как народ - высшая власть в России - наделяет государственной властью депутатов, Президента и судей?

10. Имеется ли в России президентская государственная власть?

11. Главой какой ветви власти является Президент России?

12. Даёт ли Конституция право Президенту наделять кого-либо государственной властью?

13. Обязывает ли высшая власть России привести в соответствие с основами конституционного строя остальные статьи и положения Конституции?

14. Если депутаты Думы и Президент не приводят остальные положения Конституции РФ в соответствие с основами конституционного строя, то являются ли они преступниками, по меньшей мере халатно относящимися к своим обязанностям?

15. Высшая власть установила, что права и свободы человека и гражданина и условия их осуществления, указанные в Главе 2 Конституции, действуют непосредственно – так, как это указано в Главе 2. И если депутаты и Президент вводят законы, которыми изменяют условия осуществления этих прав и свобод, ограничивая эти права и свободы, то является ли эти депутаты и Президент преступниками, присвоившими себе высшую власть?

По высказанным вначале соображениям не думаю, что на эти вопросы мне тут же надо давать ответы, - пусть сами политики и читатели попробуют сами разобраться, что тут к чему, и сами ответят.

А я покажу, как на эти вопросы отвечает Конституция, когда-нибудь после.