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Московский листок

Тату с QR-кодом. На задницу?

Опубликовано 15.07.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Тату с QR-кодом. На задницу?

Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с изображением их персонального QR-кода. Сервис доставки готовой еды Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. 

Извините, но я ведь шутил, когда предлагал набивать QR-код на задницу! А они вот - всерьез!

Да и цитату из Иоанна Богослова я приводил больше из озорства. А они - вона как!

"...положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его". 

Могу продолжить. Прикалываться - так прикалываться!

"И вот, всех тех, которые уверуют в него, он запечатлеет печатью своей; а тех, которые не пожелают покориться ему, он подвергнет несравнимым наказаниям, жесточайшим мучениям и всевозможным ухищрениям, каких никогда не было, какие никогда не достигали человеческого слуха и каких никогда не видели взоры смертных..." Ипполит Римский

"...антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их будут делаться как бы мёртвыми. И тогда антихрист начнет печатать людей своей печатью, якобы для того, чтобы знамением сим спасать их от бедствия, ибо только имеющим печать, согласно Апокалипсису (Апок. 13, 17), будет продаваться хлеб." Нил Мироточивый

Вы скажете, что все это - про рестораны. Без ресторанов можно и обойтись.

Но сервис доставки еды Delivery Club - это не ресторан! И они тоже будут доставлять еду только по QR-коду?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 15.07.2021 01:16
Проект "Антихрист". Хозяева мира возомнили себя Антихристом. И теперь скрупулезно делают то, что написано о нем в Библии.
.
Но заметьте, сколь быстро все проскочили. Полтора года назад Конспирологов высмеивали, вуаля - это реальность.
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