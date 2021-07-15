"Я больше не кандидат в губернаторы!"

Пишет Анна Очкина: «Я пишу этот текст как кандидат в губернаторы Пензенской области от партии «Справедливая Россия – За правду». Сразу после этого я напишу заявление о снятии своей кандидатуры. Делать этого я не хочу, но мне приходится».

Вот ни хрена ж себе!

Анна Очкина руководит региональным отделением эсеров в Пензе, вполне по праву – она крупный ученый, федерального уровня, хотя преподает в местном университете. Популярный и вполне безупречный политик.

«Несколько лет назад я прекратила работать в институте, который активно занимался социальными исследованиями в России. Так совпало, что после того, как институт выпустил доклад о последствиях пенсионной реформы, ему присвоили статус иностранного агента. Но оказалось, что в Минюсте нет документа, который бы подтвердил, что я больше не сотрудничаю с институтом. И теперь – из-за того, что одна бумага затерялась в кабинетах – я не смогу представлять интересы жителей Пензенской области на выборах», - пишет Очкина.

Самое обидное, что Сергей Миронов голосовал именно за этот закон, и даже его продвигал.

За что боролись, на то и напоролись.

Хотя, конечно, Очкина могла бы участвовать в выборах и с клеймом иноагента – избирателю на это наплевать, на самом деле – и скорее всего имела очень неплохое шансы победить. Но какие-то неизвестные нам обстоятельства заставили ее сняться с хорошо начатой кампании.

- Слишком многих людей мое участие в выборах может поставить под удар, - пишет Очкина.

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