Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Я больше не кандидат в губернаторы!"

Опубликовано 15.07.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
"Я больше не кандидат в губернаторы!"

Пишет Анна Очкина: «Я пишу этот текст как кандидат в губернаторы Пензенской области от партии «Справедливая Россия – За правду». Сразу после этого я напишу заявление о снятии своей кандидатуры. Делать этого я не хочу, но мне приходится».

Вот ни хрена ж себе!

Анна Очкина руководит региональным отделением эсеров в Пензе, вполне по праву – она крупный ученый, федерального уровня, хотя преподает в местном университете. Популярный и вполне безупречный политик.

«Несколько лет назад я прекратила работать в институте, который активно занимался социальными исследованиями в России. Так совпало, что после того, как институт выпустил доклад о последствиях пенсионной реформы, ему присвоили статус иностранного агента. Но оказалось, что в Минюсте нет документа, который бы подтвердил, что я больше не сотрудничаю с институтом. И теперь – из-за того, что одна бумага затерялась в кабинетах – я не смогу представлять интересы жителей Пензенской области на выборах», - пишет Очкина.

Самое обидное, что Сергей Миронов голосовал именно за этот закон, и даже его продвигал.

За что боролись, на то и напоролись.

Хотя, конечно, Очкина могла бы участвовать в выборах и с клеймом иноагента – избирателю на это наплевать, на самом деле – и скорее всего имела очень неплохое шансы победить. Но какие-то неизвестные нам обстоятельства заставили ее сняться с хорошо начатой кампании.

- Слишком многих людей мое участие в выборах может поставить под удар, - пишет Очкина.

Без комментариев.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму г...
14.07.2021
Геннадий Гудков: В стране построен фашизм
Геннадий Гудков: В стране построен фашизм
13.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фильтруйте лайки, чемпионы! (0)
"Я больше не кандидат в губернаторы!" (0)
Тату с QR-кодом. На задницу? (8)
Самое время государству взять на себя ответственность за пока еще живых граждан (5)
Без знания чего политик не политик и даже не человек? (4)
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона (0)
Обида мелкого буржуя, или кому служит государство при монополистическом капитализме? (73)
Штаты против Авакова? Пчелы не против меда, а против ос (4)
Готовится срыв курортного сезона в Крыму (5)
Сергей Семеныч, бабы рожать не успевают новых жильцов... (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И 10 миллиардов зарыть в Пицунде
Дарья Митина Дарья Митина: Внезапно
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Афера тысячелетия: Как потоки вранья делают украинцев нерусскими
Дарья Митина Дарья Митина: Поделиться тревогами
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок грустит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss