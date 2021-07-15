Фильтруйте лайки, чемпионы!

Российские спортсмены получили инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы во время Олимпийских игр в Токио, сообщили "Ведомости". В ОКР подтвердили подлинность документа. Перед предыдущими Олимпиадами подобных инструкций не давали.

Кремль поддержал эту инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "спортсмены не политики".

"Спортсмены - не политики, но к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелую ситуацию".

И кто же это у нас из спортсменов делает политиков, а? В какой это партии у нас чемпионов больше, чем в сборной?

Ну а чтобы они случаем не подмочили себе репутацию до выдвижения от «Единой России», им подготовили ответы в стиле «нет-нет, не надо, у нас все есть».

"Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment".

Варианты ответов:

"Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов"

"Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах"

Крым, Донбасс и другие подобные темы в ОКР рекомендуют не обсуждать, потому что "спорт должен оставаться вне политики".

И "вишенка на торте": им посоветовали очень аккуратно и взвешенно оценивать собственные посты, комментарии и даже лайки (!) в соцсетях перед публикацией.

А.Б.