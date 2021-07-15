Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Фильтруйте лайки, чемпионы!

Опубликовано 15.07.2021 в разделе комментариев 4

фсб шпионаж
Фильтруйте лайки, чемпионы!

Российские спортсмены получили инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы во время Олимпийских игр в Токио, сообщили "Ведомости". В ОКР подтвердили подлинность документа. Перед предыдущими Олимпиадами подобных инструкций не давали.

Кремль поддержал эту инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "спортсмены не политики".

"Спортсмены - не политики, но к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелую ситуацию".

И кто же это у нас из спортсменов делает политиков, а? В какой это партии у нас чемпионов больше, чем в сборной?

Ну а чтобы они случаем не подмочили себе репутацию до выдвижения от «Единой России», им подготовили ответы в стиле «нет-нет, не надо, у нас все есть».

"Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment".

Варианты ответов:

"Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов"

"Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах" 

Крым, Донбасс и другие подобные темы в ОКР рекомендуют не обсуждать, потому что "спорт должен оставаться вне политики".

И "вишенка на торте": им посоветовали очень аккуратно и взвешенно оценивать собственные посты, комментарии и даже лайки (!) в соцсетях перед публикацией.

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Очкарик написал 15.07.2021 12:08
Настала пора заканчивать эту туфту под названием " Олимпиада". Сие действо ужо не отвечает велениям времени. Да-с!
Ответить
привет от Высоцкого
москвичка написал 15.07.2021 12:07
Будут с водкою дебаты &#8212; отвечай:
&#171;Нет, ребяты-демократы, &#8212; только чай!&#187;
От подарков их сурово отвернись:
Мол, у самих добра такого завались!&#187;
Ответить
(без названия)
FytbBfhfyjd написал 15.07.2021 11:26
Господин Баранов, давно уже появилась необходимость как-то усовершенствовать здешний Антиробот. Ничего же не видно, не понять какие там циферки... После третьей неудачной попытки поневоле думается - "А уж не робот ли я?"
Ответить
(без названия)
FytbBfhfyjd написал 15.07.2021 11:22
При современной системе образования нынешние чемпионы без фени и мата двух слов правильно связать не могут.
Потому начальство и обеспокоилось, что захотят сказать одно, а прозвучит совсем другое.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму г...
14.07.2021
Геннадий Гудков: В стране построен фашизм
Геннадий Гудков: В стране построен фашизм
13.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Журналист Сергей Менжерицкий ждет реакции ФСБ на свою работу (0)
"Вдохновляющие" новости КОВИДа (0)
Фильтруйте лайки, чемпионы! (4)
"Я больше не кандидат в губернаторы!" (3)
Тату с QR-кодом. На задницу? (9)
Самое время государству взять на себя ответственность за пока еще живых граждан (7)
Без знания чего политик не политик и даже не человек? (6)
Обзор новостей: Бензин будет дорожать, а в Крыму готовится срыв курортного сезона (0)
Обида мелкого буржуя, или кому служит государство при монополистическом капитализме? (74)
Штаты против Авакова? Пчелы не против меда, а против ос (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Цырк зажыгает огни - 1
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем
Дарья Митина Дарья Митина: Цырк зажыгает огни
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И 10 миллиардов зарыть в Пицунде
Дарья Митина Дарья Митина: Внезапно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss