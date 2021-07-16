Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Простите нас, Государи! или Что мы отмечаем 16-17 июля

Опубликовано 16.07.2021 автором в разделе комментариев 1

царь казнь
Простите нас, Государи! или Что мы отмечаем 16-17 июля

Наступили т.н. «царские дни» 16-17 июля... Что мы, собственно, в эти дни отмечаем? Годовщину какого события или событий? А вот, например, что.

16 (6) июля 1614 года у врат Кремля по приговору новой царской династии, Романовых, был публично казнён (повешен) сын царицы Марины Мнишек Иван Дмитриевич. Было ему то ли три, то ли четыре года, и из-за малого веса ребёнку пришлось долго промучиться в петле. Ранее он обсуждался в качестве одного из возможных кандидатов на престол на Земском соборе. Но после того, как собор остановил свой выбор на Романовых, судьба Ивана Дмитриевича оказалась немного предсказуемой. Конечно, даже по тем временам было бы приличнее потихоньку заморить царицына сына в темнице, а не вешать прилюдно, но вот незадача — в этом случае наверняка ему на смену явился бы новый самозванец, «чудом спасённый» царевич. И на такой риск Романовы пойти не решились. Пришлось вешать публично... Объявили, что «Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнён». Какие такие «злые дела» могли быть у трёх- или четырёхлетнего — об этом спрашивать лучше у самих Романовых.

Вот что мы отмечаем 16 июля! Но не только это...

16 (5) июля 1764 года бессудно, но по царскому повелению был казнён бывший законный российский император Иван Антонович (1740—1764), который царствовал всего год с небольшим, будучи младенцем. А затем провёл всю свою несчастливую жизнь в заключении. Вдобавок над ним, как дамоклов меч, висел приказ царствующих монархов казнить его немедленно при малейшей попытке освобождения. Что и случилось в июльский день 1764 года...

Зато этим цареубийством было обеспечено спокойное царствование той же самой Екатерины II, которая подпёрла свой трон трупами аж целых двух законных государей: своего мужа Петра III и Ивана Антоновича.

Короче говоря: свергнутый Государь или лишённый прав наследник должен быть казнён! Таков был неписаный, но непреложный закон самих Романовых, да и до Романовых, если вспомнить, например, судьбу династии Годуновых. Большевики его и соблюли до тонкости, и даже дату подобрали (или она сама так символически выпала) максимально «говорящую»: ночь с 16 на 17 июля...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Киса написал 16.07.2021 00:09
Романовы власть захватили. В Николае не бвло ни капли романовской крови.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода?
Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необхо...
15.07.2021
У "Единой России" истерика, и у нас еще есть шанс подвинуть ее на выборах!
У "Единой России" истерика, и у нас еще есть шанс ...
15.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что такое налог на землю и жилье? (0)
Простите нас, Государи! или Что мы отмечаем 16-17 июля (1)
Петр Мамонов умер (1)
Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода? (1)
У "Единой России" истерика, и у нас еще есть шанс подвинуть ее на выборах! (3)
Журналист Сергей Менжерицкий ждет реакции ФСБ на свою работу (0)
"Вдохновляющие" новости КОВИДа (24)
Фильтруйте лайки, чемпионы! (7)
"Я больше не кандидат в губернаторы!" (8)
Тату с QR-кодом. На задницу? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Увы :(((((
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пошлют прямым текстом. Эксперт об идее в Киеве по "Турецкому потоку"
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок требует!
Дарья Митина Дарья Митина: Ничосе!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Сигнал Зеленскому": Эксперт связал протесты в Киеве с уходом Авакова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss