Простите нас, Государи! или Что мы отмечаем 16-17 июля

Наступили т.н. «царские дни» 16-17 июля... Что мы, собственно, в эти дни отмечаем? Годовщину какого события или событий? А вот, например, что.

16 (6) июля 1614 года у врат Кремля по приговору новой царской династии, Романовых, был публично казнён (повешен) сын царицы Марины Мнишек Иван Дмитриевич. Было ему то ли три, то ли четыре года, и из-за малого веса ребёнку пришлось долго промучиться в петле. Ранее он обсуждался в качестве одного из возможных кандидатов на престол на Земском соборе. Но после того, как собор остановил свой выбор на Романовых, судьба Ивана Дмитриевича оказалась немного предсказуемой. Конечно, даже по тем временам было бы приличнее потихоньку заморить царицына сына в темнице, а не вешать прилюдно, но вот незадача — в этом случае наверняка ему на смену явился бы новый самозванец, «чудом спасённый» царевич. И на такой риск Романовы пойти не решились. Пришлось вешать публично... Объявили, что «Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнён». Какие такие «злые дела» могли быть у трёх- или четырёхлетнего — об этом спрашивать лучше у самих Романовых.

Вот что мы отмечаем 16 июля! Но не только это...

16 (5) июля 1764 года бессудно, но по царскому повелению был казнён бывший законный российский император Иван Антонович (1740—1764), который царствовал всего год с небольшим, будучи младенцем. А затем провёл всю свою несчастливую жизнь в заключении. Вдобавок над ним, как дамоклов меч, висел приказ царствующих монархов казнить его немедленно при малейшей попытке освобождения. Что и случилось в июльский день 1764 года...

Зато этим цареубийством было обеспечено спокойное царствование той же самой Екатерины II, которая подпёрла свой трон трупами аж целых двух законных государей: своего мужа Петра III и Ивана Антоновича.

Короче говоря: свергнутый Государь или лишённый прав наследник должен быть казнён! Таков был неписаный, но непреложный закон самих Романовых, да и до Романовых, если вспомнить, например, судьбу династии Годуновых. Большевики его и соблюли до тонкости, и даже дату подобрали (или она сама так символически выпала) максимально «говорящую»: ночь с 16 на 17 июля...