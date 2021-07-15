"Вдохновляющие" новости КОВИДа

Давеча послушал диалог эпидемиолога, доктора медицинских наук, кандидата философских наук (!), профессора И. Гундарова с довольно грамотным вирусологом, кандидатом биологических наук Ф. Лисицыным (https://www.youtube.com/watch?v=pIbuLIDjUWI).

Я согласен со всеми тезисами Гундарова, но они утопичны. Кстати, в выступлении Гундарова нет ни одного слова о том, что вирус КОВИДа не выделен.

Кстати профессор Лауэ 4 сентября 2020 года еще сомневался в том, выделен ли вирус КОВИДа, а 28 апреля в день своего выступления на конференции уже не сомневался.

Я согласен и со всеми тезисами Лисицына, который гораздо больше понимает реалии, в которых живет страна, живущая в реалиях, а не в мечтах утопистов. Гундаров считает, что в РФ по КОВИДу имеется гипердиагностика. На самом деле, это просто замаскированный коморбид. Сказав, что эпидемия – это когда Р (сколько человек заражает каждый заболевший) выше единицы, Лисицын легко посадил в лужу Гундарова, который со ссылкой на свою философскую ученость долго рассуждал, что такое эпидемия и считал, что смертность от КОВИда не может быть больше смертности от пневмоний, хотя давно известно, что смерть всегда происходит от остановки сердца. А КОВИД, увеличивая свертываемость крови на атеросклеротических бляшках, может давать инфаркты и инсульты без особого поражения легких.

Гундаров хотел бы, чтобы эти вопросы КОВИДа решали ученые. Но он слишком много хочет. Это Сталин и Берия, а не наш убогий…, ну этот …, могли позволить ученым участвовать в решении хозяйственных проблем.

Посмотрим на графики. Видно, что скачок заболеваемости в Англии не ведет к росту смертей, а в РФ ведет.

По итогам 2020 года Россия уже стала мировым лидером по избыточной смертности, обогнав США, Испанию, Великобританию и другие крупные страны. Я уже об этом писал. Третья волна COVID-19 в России может быть даже более масштабной, чем вторая: судя по официальным данным, среднее число новых больных за неделю удваивается почти с такой же скоростью, как и осенью 2020-го. Скорее всего, жертв станет еще больше: как предполагает независимый демограф Алексей Ракша, с учетом третьей волны потери за время эпидемии могут достичь миллиона человек. Если предположить, что во время третьей волны избыточная смертность вырастет так же, как в 2020 году, то Россия может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек.

Москва (браво Семеныч!) пытается хоть как-то сдержать рост заболеваемости — в столице закрыты фуд-корты и ночные клубы, а невакцинированным запретили ходить в кафе без отрицательного ПЦР-теста. Напротив, власти Петербургане обращают никакого внимания на эпидемию. Весь месяц в городе проходили массовые события: Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и праздник выпускников «Алые паруса», который посетило около 45 тысяч человек. Судя по фото и видео с праздника, большинство из них были без масок. Из Петербурга вирус уже перекинулся на другие страны: около 200 финских болельщиков, вернувшихся с матчей Евро-2021, получило положительные тесты на COVID-19 — это более половины всех новых случаев в стране. Несмотря на все это, губернатор города Александр Беглов уверен, что такие мероприятия «не наносят существенный вред» эпидемиологической обстановке, а ответственность за третью волну коронавируса лежит на людях, которые не делают прививку. В целом по России число жертв коронавируса в июне выросло почти на 20%. Помимо Петербурга, наиболее заметен рост в Брянской области и Республике Марий Эл (в три раза), а также на Дальнем Востоке — в Бурятии (в пять раз), Приморском и Хабаровском краях (более чем в два раза). Также число умерших увеличивается в регионах Северного Кавказа, которые наиболее сильно пострадали во время второй волны пандемии. В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее количество жертв коронавируса за месяц выросло на 50–70%.

Литвинов написал на сайте «Публицист»: «Официальная статистка по коронавирусу за вчера по всем европейским странам. Всего новых случаев заражения в Европе за сутки – 134 959, из них в России – 24 702, то есть 18 процентов. Официальная летальность по всем странам Европы – 1048, в том числе в России – 780, то есть уже 74 процента. Если это индийский штамм, то почему в Великобритании, где доказано доминирующее распространение индийской дельта-версии, нет такой смертности? Почему в странах, где уровень вакцинации значительно меньше, чем в России, смертность тоже в разы меньше?» https://publizist.ru/blogs/116575/40217/- Надо же какое неопасное ОРЗ!»

А вот отзыв с сайта форум.мск: «...Смертность населения от ОРВИ и гриппа в России, по данным Росстата, в 2016 году выросла в 2,3 раза -- до 1079 человек. В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин выражал обеспокоенность в связи с эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ, назвав ее серьезной.»

(https://vademec.ru/news/2017/12/14/voz-nedootsenil-dannye-po-smertnosti-ot-grippa/)

Итак, грипп + ОРВИ - 1079 человек В ГОД (!!!)»

В той же Италии правительство состоящее, видимо, из идиотов, отменило обязательное ношение масок на улице и немедленно полезла вверх заболеваемость, но не смертность, так как в Италии уже более 50% привиты. У недавно у меня сломалась машина, и я ездил на метро уже в метро появились субъекты, принципиально не носящие маски из числа негров. Штамм Дельта пришел в Италию гораздо раньше и не дал эффекта на фоне увеличивающегося количества привитых. Пока в Италии дети ходили в школу и все носили маски заболеваемость снижалась мало, как только началась вакцинация и все носят маски, то даже при детях в школе пошло снижение числа выявленных тестов.

Почему же Швеция, которая не вводила карантины, прошла эпидемию не хуже остальной Европы. Причин несколько. 1. Карантины вводились по-идиотски. 2. Карантин - не панацея. Он нужен если население не дисциплинировано. Шведы же самые дисциплинированные в Европе. 3. Шведы носили маски в помещениях и только на воздухе снимали. Это сейчас даже в Италии разрешено. 4. Северные народы вырабатывают большее количество имммуноглобулинов А, чем других странах. Карту я давал ранее. 5. Главное же - в Швеции была решена главная проблема - дети носили маски. Даже Италия не смогла решить эту проблему и перекрыть канал заражения вирусом взрослых через детей. Стоило в Италии открыть школы, как немедленно росла заболеваемость КОВИДом заболеваемости и наоборот. И только сейчас после того, как привилось более 50% населения, заболеваемость резко упала. Первыми привились пациенты домов престарелых, где люди весной 2020 года умирали пачками. Сейчас там никто не более, так как престарелые были привиты в Италии первыми. Особенно нагляден и показателен опыт Израиля, как только они открывали школы начинался рост заболеваемости. Шведы были без масок только в кафе, которые на улице, так на улице заразиться трудно. Но даже при таком раскладе эта шведская модель реагирования на КОВИД стоила жизни 7200 шведам в виде избыточной смертности.

Как видим, самое главное - вакцинация, маски и дети, как переносчики.

Пару слов о вакцинах. По данным Европейского агентства лекарственных средств, на 177 млн введенных в ЕС доз препарата Pfizer приходится 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита или всего 3,2 случая на миллион привитых при расчете, что один пациент получает две дозы. На 20 млн доз препарата Moderna пришлось по 19 случаев каждого заболевания (или 3,8 случая на миллион человек при тех же условиях). Из 18 млн введенных доз вакцины Janssen от Johnson & Johnson (требует лишь одной инъекции) умерли двое. Российские власти не публикуют данных о побочных эффектах вакцины «Спутник V». В начале июля свой отчет о применении российской вакцина опубликовал Минздрав Аргентины. Среди вакцинированных «Спутником V» госпитализация потребовалась в 0,0027% случаев. Власти этой страны признали безопасность российского препарата.

Недавно в самом высокорейтинговом научном журнале Природа (Nature) в разделе «Новости») была опубликована заметна (мнение). Такие заметки обычно не рецензируются учеными. Ее автор не ученый, а научный журналист Бьянка Ногради, которая утверждает, что «Спутник» безопасен и хорошо защищает от коронавируса В Аргентине, после испытаний на 40 тысячах пожилых людей, подтвердили выводы разработчиков о том, что даже только первая доза почти на 80% снижает риски заболеть коронавирусом. О высокой, близкой к 100%, эффективности Спутника свидетельствуют данные Минздрава Объединенных Арабских Эмиратов, мониторившего состояние 80 тысяч человек, получивших обе дозы. Летальных случаев после прививки против COVID-19 в России зарегистрировано не было.

Питерская и гамалеевская (Спутник) вакцины основаны на выращивании вирусов в клетках, последующем разрушении клеток и очистке вирусов КОВИДа или аденовируса либо на колонках с антителами, либо путем градиентного центрифугирования, которое очень неточное. Однако очистка, видимо, не очень. Поэтому температура и боли в плече. Я привился Файзером. Никакой температуры или заметных болей в месте инъекции не было. Точно также было их у дочери и жены. Дело в том, что вакцина Файзер содержит молекулу РНК вируса, упакованную в липидную оболочку. Посредством этой оболочки капелька липидная капелька сливается с липидной мембраной. Других белков и липидов, особенно из митохондрий, которые ответственны за повышение температуры в вакцине нет. Есть только вещества, привлекающие макрофаги, что делает место укола слегка болезненным пару часов.

Всего по официальным утверждениям сейчас изготовлено 30 млн. доз, т.е. ЧЕТВЕРТЬ от примерно необходимого. Из них в одну только Аргентину поставлено 7 млн. доз. Сколько в другие страны, довольно трудно понять, но ясно, что желание экспортировать есть. А производство ковивака 10 млн доз в год! т.е. 7% семь процентов населения РФ можно привить ковиваком ЗА ГОД! Поскольку вакцины не хватает, сама проблема отрицается и замыливается благодаря двум встречным валам пропаганды: все прививайтесь и прививки опасны.