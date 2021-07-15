Журналист Сергей Менжерицкий ждет реакции ФСБ на свою работу

«Год назад отправил на имя главы ФСБ Александра Бортникова аналитическую записку "О системном разрушении противоэпидемического комплекса московского региона".

В ней показал прямую зависимость уровня заболеваемости и смертности от ковид-19 от плотности городской застройки, а также объяснил, почему строительная политика мэра Москвы и губернатора Подмосковья является преступной по отношению к нашей стране и её столице.

В ответ получил письмо с сообщением, что "информация принята к сведению»,

Судя по тому, что преступная политика уплотнительной застройки столичного региона активно продолжается, ФСБ не считает её угрозой национальной безопасности.

Вот цитата из записки Менжерицкого:

«Способность эффективно противостоять не только военному, но и эпидемическому шоку - вот те фундаментальные требования, которые руководство советской державы всегда предъявляло к своей столице - Москве.

И они жёстко проводились в жизнь, воплощаясь в соответствующих санитарно-эпидемических правилах и нормах (СанПиНах) и неразрывно связанных с ними инфраструктурных и градостроительных решениях, повышающих сопротивляемость города потенциальным инфекционным атакам. Достаточно вспомнить, к примеру, основополагающее постановление Правительства Союза ССР "О составлении и утверждении проектов планировки и реконструкции городов и других населённых мест в СССР" от 27 июня 1933 год.

Три главных "нет" исповедовали создатели советской Москвы:

- "нет" антисанитарии в любых её проявлениях ("чистота - залог здоровья!"),

- "нет" дефициту воды, зелени и свежего воздуха

- и, разумеется, самое категорическое "нет" скученной, плохо проветриваемой и лишённой нормальной инсоляции застройке».

Ну, понятно. Приняли к сведению. Ждите. За вами придут…