У "Единой России" истерика, и у нас еще есть шанс подвинуть ее на выборах!

Политолог Наталия Шавшукова, в откровенном интервью каналу Социал Za ответила на вопросы нашего спецкора и прокомментировала последние резонансные события в России. Наталия Шавшукова стала известной благодаря своему высказыванию о продлении сроков Путина на центральном ТВ, назвав это госпереворотом. В интервью Наталия прокомментировала ситуацию вокруг предстоящих выборов, ответила на вопрос: "Видит ли себя Путин вне власти?", это и многое другое смотрите в этом видео.
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