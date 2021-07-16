Что такое налог на землю и жилье?

Всякую вещь можно использовать двояким образом: во-первых, для жизни; во-вторых, для предпринимательской деятельности.

В этом смысле земля и жильё могут быть использованы как для жизни, так и для предпринимательской деятельности. Если земля или жильё используются для предпринимательской деятельности, то эта деятельность приносит собственнику земли или жилья известный доход, определённая часть которого в законодательном порядке идёт государству в виде налога. Если же земля или жильё используются для жизни, то они не приносят собственнику земли и жилья дохода. Здесь, наоборот, чтобы вообще иметь землю или жильём, пользоваться ими требуются денежные затраты на их покупку, на их техническую эксплуатацию и т.д. Следовательно, налог на землю и жильё, при использовании их для жизни, является налогом на расходы; это – узаконенный грабёж.

Налог с продажи земли, сдачи её в аренду – это вычет из дохода, полученного с определённой сделки, совершённой с землёй. Здесь доход и налог существуют реально, – это, так сказать, живые деньги. Но налог на землю, с которой не совершают никакие сделки, т.е. не имеют дохода от её коммерческого использования, это вычет со стоимости земли, которая не реализована, существует только в воображении, что, очевидно, нелепо. На самом деле здесь государство грабит собственника земли путём манипулирования понятиями. Стоимость земли, которая устанавливается субъективно и существует лишь мысленно, служит лишь хитроумным основанием для определения размера земельного налога. Деньги, которые идут на выплату земельного налога, получаются не из стоимости земли, а из дополнительного труда на земле, который необходим для того, чтобы платить земельный налог.

Точно так обстоят дела и с налогом на жильё. Когда я плачу квартплату, то я плачу за проданные мне в определённом количестве реальные материальные предметы потребления: воду, тепло, электроэнергию и т.д. Но когда я плачу налог на жильё, которое не приносит мне денег (не совершаю сделок с жильём), то с меня взимают налог со стоимости жилья, которая существует только в представлении. Это как? Как заплатить налог за квартиру с её стоимости, если сама эта стоимость не превращается в деньги, существует лишь мысленно? Только дополнительным трудом.

Как земля является природным (первичным) условием всякой жизни, – так и жильё является необходимым условием человеческой жизни. Если земля и жильё облагаются налогом, то это означает лишь то, что современное капиталистическое российское государство разрешает жить своим гражданам лишь постольку, поскольку они платят ему дань за право жить вообще.

Налог на землю, как и на жильё, является прямым следствием частной собственности; это показывает уже тот простой факт, что эти налоги платят только частные собственники земли и жилья. Частная собственность на землю означает не только возможность беспрепятственно и неограниченно владеть ею, но также и возможность отчуждать её, совершать торговые сделки с ней. В результате этого земля рассматривается исключительно как объект предпринимательской деятельности, следовательно, как и объект налогообложения. Что земля и жильё являются необходимым условием существования общества, этого буржуазный мозг вообще не в состоянии переварить; буржуа рассматривает всякую вещь, всякую деятельность исключительно как источник дохода, обогащения. И в этом состоит законченный идиотизм буржуазного – капиталистического – общества.

Частная собственность на землю выгодна только тем, кто сам на земле не работает, а сдаёт её в аренду, торгует, спекулирует ею, наконец, посредничает во всех сделках с землёй. Это капиталисты (собственники крупных средств производства и банков), риелторы, оценщики, рекламщики и т.д., одним словом – законченные паразиты.

Частная собственность на землю есть лишь предлог, позволяющий как отдельным собственникам земли, так и капиталистическому государству требовать от всего общества дань за право жить на земле. То, что после разрушения СССР первоначальная приватизация земли и жилья была бесплатной, было хитроумным затаскиванием советского человека в частнособственнический «рай».

Что дали простому советскому человеку приватизированные им квартира и участок земли, которые он получил бесплатно и в бессрочное пользование от советской власти? Приватизированная квартира стала просторнее, жить в ней стало комфортнее, она стала ближе к магазинам, поликлиникам, школам, станциям общественного транспорта и т.д.? Нет. Площадь приватизированного участка земли увеличилась, плодородие его изменилось к лучшему для хозяйственных целей? Нет. Так, что же получили советские трудящиеся от приватизации жилья и земли? Возможность совершать сделки с ними, а с этой возможностью, – неумолимую капиталистическую эксплуатацию: постоянный рост квартирной платы, плату за доступ к земле, налоги за пользование жильём и землёй, ипотечное рабство, большие расходы из-за постоянных жилищных и земельных споров, быть обманутыми всевозможными мошенниками, бездомность, платное лечение, образование и т.д.

Короче говоря, надо разъяснять современным российским трудящимся, что налог на землю и жильё – это дань, которую они платят капиталистическому государству за право жить. Отсюда, далее, поднимать их на борьбу за отмену этих налогов. Борьба за отмену этих налогов перерастёт в политическую борьбу за государственную власть. И в тот день, когда термометр политической борьбы за государственную власть будет показывать точку кипения у трудящихся, они, как и капиталистическое государство, будут знать, что делать.

Конечно, агенты капиталистического государства (омбудсмены, представители общественной палаты, приласканные государством артисты, спортсмены и т.д. будут убеждать трудовой народ отказаться от требования отменить налог на землю и жильё. Они будут спекулировать на том, что, дескать, эти налоги в основном бьют по кошелькам олигархов. Однако олигархи сами не работают, всю работу выполняют наёмные рабочие и служащие. Как может платить налог за роскошный особняк, например, миллиардер В. Лисин, если всю работу на его предприятиях выполняют наёмные рабочие и служащие? За чей счёт он платит налоги? За счёт наёмных рабочих и служащих, работающих на его предприятиях.

Кроме того, капиталистическое государство будет доказывать, что налог на землю и жильё необходимы для укрепления, обеспечения обороноспособности страны. На это прямо отвечайте: в СССР, при социализме, мы даже не знали, что такое налог на землю, жильё, а армия СССР была самой сильной в мире, мы были защищены от внешних врагов в разы лучше, чем в сегодняшней капиталистической РФ.