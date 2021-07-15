Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 «Я больше не кандидат в губернаторы!»
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Российские спортсмены получили инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода?
4 Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш
5 Тату с QR-кодом. На задницу?
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 55 дней на бульваре улицы Дм. Ульянова продолжаются круглосуточные дежурства
7 Журналист Сергей Менжерицкий ждет реакции ФСБ на свою работу
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Строители метро в Алма-Ате с 13 июля отказались спускаться под землю и объявили забастовку
9 Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы Гаваны
10 В Думу внесли законопроект о штрафах для экскурсоводов, гидов и проводников без аттестации
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С цветочком в ж000пе одуванчег! написал 15.07.2021 18:19
- Люблю молодца и в тата... не-а, в крымско-караимском аНантолике!