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Московский листок

Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода?

Опубликовано 15.07.2021 в разделе комментариев 1

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Всего комментариев к статье: 1
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Ты всЁ дришешь? Это дело!
С цветочком в ж000пе одуванчег! написал 15.07.2021 18:19
краССава!
- Люблю молодца и в тата... не-а, в крымско-караимском аНантолике!
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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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