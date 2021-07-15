Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 «Я больше не кандидат в губернаторы!» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Российские спортсмены получили инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Почему прожиточный минимум в 6-8 раз меньше необходимого дохода? 4 Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш 5 Тату с QR-кодом. На задницу? https://forum-msk.org/material/news/1... 6 55 дней на бульваре улицы Дм. Ульянова продолжаются круглосуточные дежурства 7 Журналист Сергей Менжерицкий ждет реакции ФСБ на свою работу https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Строители метро в Алма-Ате с 13 июля отказались спускаться под землю и объявили забастовку 9 Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы Гаваны 10 В Думу внесли законопроект о штрафах для экскурсоводов, гидов и проводников без аттестации - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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