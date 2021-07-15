Актер и музыкант Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме.
Ушел гений.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Петр Мамонов умер
Актер и музыкант Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме.
Ушел гений.
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ййййй написал 15.07.2021 22:45
Ю.И. МУХИН
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"Мать руководителя Центра мониторинга исполнения указов президента "Народная экспертиза", депутата партии "Единая Россия" Николая Николаева скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом единоросс сообщил в своем telegram-канале.
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"Похоронили маму… Я не знаю -- вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации -- одно или другое -- это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни", -- написал Николай Николаев".
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Я уже объяснял, если аферисты с целью вызвать панику у населения начинают применительно к обычной болезни употреблять термин "погибли от коронавируса" и "жертвы коронавируса" (хотя эти термины в русском языке никогда не используются по отношению к независящим от людей обстоятельствам смерти), то применительно к умершим вследствие вакцинации становится безусловным глагол "убиты". Ведь врач не виноват в том, что человек простудился и умер от простуды, но врач безусловно виноват в том, что вколол человеку не лекарство, а непонятную жижку, приведшую к смерти человека.
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Исследованиями еще в СССР было установлено, что вакцинация против ОРВИ вызывает вспышку именно того ОРВИ, против которого она и предназначена, а "отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ".
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А я уже ранее показывал, что если летальность не привитых англичан составила 0,08%, то летальность привитых -- 0,26%.
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И ведь точно так же вакцинация не защитила депутата Думы, сестру Шойгу; не защитила писателя А. Самоварова, который заболел коронавирусом после прививки; и когда я пишу эти строки, хоронят режиссера Меньшова, который тоже заболел коронавирусом после прививки. Ну чего невинный вид делать -- их убила прививка!
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http://www.ymuhin.ru/node/2410/ubity-vakcinaciey
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Считаем плюсы: