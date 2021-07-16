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Московский листок

Россия не нуждается в иностранных вакцинах

Опубликовано 16.07.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Россия не нуждается в иностранных вакцинах

Россия не нуждается в иностранных вакцинах от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ученые из России изобрели уже четыре препарата для прививок от COVID-19. Граждане могут выбрать отечественную вакцину на свое усмотрение. У страны нет необходимости использовать зарубежные аналоги, уточнил Песков в комментарии журналистам.

***

Россия, может, и не нуждается. Особенно если считать "Россией" только правящий клан и его представителей. А вот граждане России порой очень даже нуждаются.

К примеру, на грани забастовки находятся стюардессы зарубежных авиалиний - они привиты российскими вакцинами, но эти привики не признают в Европе, и им приходится перед каждым вылетом сдавать ПЦР-тесты и анализы на антитела - как говорится, попа уже болит от уколов.

Есть и другие категории российских граждан, кто напрямую страдает от отсутствия возможности привиться признаваемой в Европе или США вакциной, кто постоянно ездит за границу. 

При этом так никем и не опровергнут факт закупки порядка 400 тысяч доз "Пфайзера" для нужд правящего клана и его обсуги.

Андрей Пионтковский: О тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer

Правда, нельзя сказать, что вообще реакции не было.

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко ответил Пионтковскому: допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

Но, как видим, в Минздрав поступили заявки от зарубежных компаний, а в Кремле вопрос даже не рассматривается. 

У них там, в Кремле, своя Россия, в которой вообще никто ни в чем не нуждается... Жалко, нас туда не пускают.

А.Б.

PS. Есть и еще один аргумент за закупки вакцин за рубежом. Их элементарно не хватает.

Вот доктор меднаук из Италии С.Миронин пишет: "Всего по официальным утверждениям сейчас изготовлено 30 млн. доз, т.е. ЧЕТВЕРТЬ от примерно необходимого. Из них в одну только Аргентину поставлено 7 млн. доз. Сколько в другие страны, довольно трудно понять, но ясно, что желание экспортировать есть. А производство ковивака 10 млн доз в год! т.е. 7% семь процентов населения РФ можно привить ковиваком ЗА ГОД! Поскольку вакцины не хватает, сама проблема отрицается и замыливается благодаря двум встречным валам пропаганды: все прививайтесь и прививки опасны".

Если изготовлена всего четверть от необходимых доз за год, а иммунитет держится тоже год по самым оптимистичным оценкам, значит, производство вакцин так и будет отставать от потребности.

Естественно, Кремль играет "на понижение", раздувая антиковидную истерию, распуская небылицы, привечая на телеканалах маргиналов. И маскируя ее под "голос оппозиции". Меня, к примеру, давно не зовут на ТВ - именно потому, что мои оценки и прогнозы оказываются слишком верными: и насчет наибольшего ущерба от пандемии в США, и о дефиците вакцин в следствие развала производственной базы в фармпромышленности, и о запоздалых и нелепых путях профилактики, и об уничтожении специальных инфекционных клиник и отделений.

Ну кому такой нужен на экране? Эксперт не правду должен говорить, а с умным видом нести околесицу.

Нужно, чтобы болтал о микрочипах, которые Билл Гейтс запихивает в вакцины, о том, что коронавирусная инфекцимя - "обычный грипп" и смертность о него как от ветрянки... Что прививка меняет генотип, а вакцина - это "непонятная жижа" для истребления русского народа...

Хотя реальная оппозиция должна требовать, наоборот, экстренных мер по сохранению жизни и здоровья граждан. Восстановления производства необходимых лекарств. Отмены страховой медицины и возвращения к проверенной советской системе здравоохранения.

Что же до "неэффективности" наших вакцин - уверяю вас, эталонные образцы не хуже западных. Но вот дальше начинаются "чудеса" с нарушенирями технологии при массовом производстве, нарушениях правил хранения и транспортировки... И мы не знаем, то, что нам вкалывают в торговом центре или в какой-то палатке в кустах - это качественный продукт или брак?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййййй написал 16.07.2021 01:43
А вообще все правильно!
Адекватные люди и в отчественном шмурдяке не нуждаются.
Ибо,все это истерическое нагнетание обстановки в стране с целью извлечь во-первых прибыль с лохов,а вторых приучить народ к покорности,сея панику и страх.
Одним словом бесы провят бал!
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(без названия)
ййййй написал 16.07.2021 01:02
Россия не нуждается в иностранных фруктах и всех прочих товарах. Аграрии из России в ботаническом саду имени Н.В.Цицина РАН вырастили уже четыре банана. Граждане могут выбрать отечественные товары на свое усмотрение. У страны нет необходимости использовать зарубежные аналоги, уточнил Песков в комментарии журналистам.
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