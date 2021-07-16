Полицейский бизнес на "доении" кассиров

В начале материала хотелось бы вспомнить отрывок из одной замечательной книги, посвященной трудовым будням городских правоохранителей, а именно, «Повести о Ходже Насреддине»: «Ходжа Насреддин расплатился, хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет.

— Подожди, — остановил он Ходжу Насреддина. — А кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, и твой ишак едет в гости к родственникам.

— Ты прав, о мудрый начальник, — смиренно ответил Ходжа Насреддин, снова развязывая пояс. — У моего ишака в Бухаре действительно великое множество родственников, иначе наш эмир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о почтенный, за свою жадность попал бы на кол!»

Теперь перейдем к самой истории. 13 июля 2021 г. Зеленкова Ольга Николаевна, работница «Перекрёстка» была доставлена прямо с работы в ОВД «Новопеределкино» для совершении следственных действий по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Формально Ольга Николаевна виновна в продаже алкоголя несовершеннолетним. Реально в том, что «нагло и преступно» дважды отказалась откупаться поборов неформальных правоохранителей.

Зачем было утаскивать человека прямо с работы? Как Зеленковой объяснили в полиции, привод, был вызван тем, что до нее не могли дозвонится. Вообще-то в этом случае положено вызывать повесткой (в случае если можно дозвониться, кстати, тоже), но почему-то не судьба.

В любом случае Зеленскую взяли в районе 9-15, доставили без чего-то 10 и продержали в коридоре на жаре до пяти. Далее появился свидетель со стороны полиции, осуществлявший закупку спиртного (сам он называет себя «волонтером»), а так же волонтерская мама.

Еще был адвокат. Адвокат очень набивался в защитники к Зеленской, получил отказ и ушел. Перед уходом выразил «волонтеру» благодарность за его «гражданскую позицию».

Без десяти шесть Зеленскую отпустили под расписку о невыезде. Почему нельзя было сразу вызвать законным порядком на указанное время? Зачем было морить весь день? Не дать воспользоваться своим защитником и навязать нужного? Просто из вредности? Вопросы. Вопросы.

Напоминаем, в РФ имеет место такой вид полицейского бизнеса, как доение кассиров магазинов. Для доения правоохранителями применяются орудия труда – а именно несовершеннолетние, выглядящие, в силу сочетания индивидуальных особенностей и правильно примененного грима существенно (!) старше своего возраста. Если юному другу полиции удается обмануть кассира, а это периодически удается (кассир работает с потоком людей, если проверять паспорта слишком часто, стоящие в очереди будут реагировать нервно) - вызывают заместителя директора. Заместитель директора «разруливает». Борцы за нравственность опускают руку в кассу, извлекают от 10 до 20 тысяч рэ и отчаливают – бороться за нравственность дальше. Возмещает убыток магазину, естественно, кассир. Отметим, что несовершеннолетний может работать в кампании с другими лицами, отвлекающими внимание кассира.

Иногда делается проще и наглее. К кассе подходит ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершеннолетний, а когда ему пробивают товар – карту для оплаты прикладывает быстро подскочивший несовершеннолетний. Ответ на вопрос, а как же камеры в магазине, прост - администрации магазина гораздо проще наказать кассира, чем ругаться с правоохранителями. Конечно, если бы охотники на кассиров работали по своей инициативе, без правоохранительной крыши, они быстро присели бы за шантаж за такие дела. Но сами они, можно предположить, не работают.

Отметим, что закон об оперативно-розыскной деятельности прямо запрещает провоцировать граждан на совершение преступления (в данном случае продажу спиртного несовершеннолетним), но кого в РФ это волнует, если бизнес выгоден.

А может ли кассир отказаться платить? Может отказаться и может потребовать вызова полиции. Именно это и сделала Зеленкова Ольга Николаевна, на тот момент работница «Перекрестка» (расположенного по адресу ул. скульптора Мухиной д. 12). Повела она себя с точки зрения российского правоохранения, российского правосудия и собственного начальства неправильно – стала качать права. Результат - выписанный судом штраф в 30 тысяч. Суд второй инстанции подтверждает без изменений. Решение будет обжаловано в суде третьей инстанции.

16 июня 2021 года контрольная закупка повторилась, уже в исполнении других профессиональных несовершеннолетних и их кураторов. При чем, скорее всего это даже была не месть. Просто доильщики кассиров работают активно и часто. На этот раз на несговорчивого кассира было возбуждено уже уголовное дело.

Что тут можно сказать? Понятно, что дело не в продаже алкоголя несовершеннолетним. В ситуации когда времени на полную проверку документов у всех, в принципе нет, обманутым профессиональным провокатором может быть любой. Дело в российской правовой и судебной системе, при которой правоохранители имеют права и возможности рассматривать остальных граждан как кормовую субстанцию. И совсем не только одних продавцов.

Остается только вспомнить «повесть о Ходже Насреддине», снова, и пожелать всем нам коллективно избавиться от обидного родства, осознать, что мы все-таки люди и начать действовать соответственно. Потому что сил уже нет, как надоела такая жизнь.

Рисунок взят из открытых источников в интернете