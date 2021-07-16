Что с Германией? Она утонула!

Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.

Уже точно известно о, по меньшей мере, 80 погибших.

Только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг утром проводились более тысячи спасательных операций.

Как-то не верится в исчезновение почти полутора тысяч человек в обжитой и насквозь ухоженной Германии, где, как кажется, ничего вообще не может происходить. Тем не менее, это уже не первое наводнение за последние годы с тяжелыми последствиями.

В Бельгии подтверждена гибель 11 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Звонил ночью в Саксонию – там просто сильный дождь, ничего экстраординарного. Германия большая.

Зато открыты рестораны, низкая заболеваемость ковидом, можно уже не носить маску.

Без маски плавать, конечно, легче…

А.Б.