Елена Шувалова объявила о снятии с выборов

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, недавно исключенная из партии и фракции КПРФ, объявила: «Я отказалась от участия в выборах».

Она это сделала на своей странице в Фейсбуке. Выдвигалась по списку РПСС (партии Шевченко).

Цитата: «Я была за выдвижение по большинству округов Москвы сильных кандидатов. Но мне говорили, что на агитацию нет средств. Теперь выдвинуты кандидаты по почти всем округам. Если выдвигаются сильные кандидаты от РПСС, то спойлерами являются кандидаты от КПРФ. Если выдвигаются слабые кандидаты от РПСС, то спойлерами являются они.

Мне данный путь неприемлем. Эти кандидаты потянут блок вниз».

- Наш блок за Свободу и Справедливость стал слишком быстро набирать обороты, поэтому с ним, считаю, расправились изощрённым методом, - написала Шувалова.

Она имела в виду более, чем странные списки партии, которая изначально, казалось, была способна повторить хет-трик «Родины» на выборах 2003 года.

Но сейчас что-то застопорилось…

А.Б.