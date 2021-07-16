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Московский листок

"Единая Россия" приватизирует Донбасс?

Опубликовано 16.07.2021 в разделе комментариев 0

взятки коррупция единая россия
"Единая Россия" приватизирует Донбасс?

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия".

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду", - ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии "Единая Россия".

Наверно, примут…

Хотя вот в войне за независимость Донбасса добровольцев от «Единой России» не припоминаю. От КПРФ и других компартий были – даже в Дебальцево первыми именно коммунисты вошли. Запрещенную НБП само собой – один из ее лидеров Александр Аверин прямо с передовой отправился в родную российскую тюрьму. Разных националистов тоже видели. Даже «Справедливую Россию», если считать Прилепина задним числом.

А вот «Единую Россию» - никак… Но теперь все в порядке, можно с флагом «Единой России» на День Победы ходить, жалко, Жуков не дожил…

 



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