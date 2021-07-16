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Московский листок

Минюст обновил реестр иноагентов

Опубликовано 16.07.2021 в разделе комментариев 0

цензура рф
Минюст обновил реестр иноагентов

Список опубликован на сайте ведомства, в него вошли 8 человек.

В реестр попали главный редактор «Проекта» Роман Баданин и сотрудники Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Мария Железнова, Петр Маняхин. Также в списке теперь главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош, её заместитель Максим Гликин и Елизавета Маетная — с «Радио Свобода».

Все фамилии местного происхождения, наверняка граждане России. С какого перепугу иноагенты?

Я так понимаю – это запрет на профессию. Как в Америке во времена маккартизма. А что?

Как называется процесс, когда министерство юстиции дает оценку деятельности как бы «свободных» СМИ, уже не говорю.

Вчера как иноагента убрали с выборов в Пензе известно ученого Анну Очкину, сегодня вот журналисты…

"Я больше не кандидат в губернаторы!" 

Пока был жив Владимир Кара-Мурза, я часто давал интервью «Радио Свобода». Наверно, стал пособником иноагентов?

А таксист, который вез меня домой, - пособник пособника…

А.Б.



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