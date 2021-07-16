Депутат Дмитрий Локтев с Самсоном Шоладеми о факторе Умного голосования Сегодняшний собеседник Самсона Шоладеми - депутат Дмитрий Локтев, который благодаря поддержке "Умного голосования" выиграл у "самовыдвиженца от партии власти" Светланы Воловец. Дмитрий Локтев рассказал некоторые нюансы своей избирательной кампании 2019-го года, как ему помогло "Умное голосование" Навального. Разумеется, не могли мы в разговоре обойти и такую пикантную тему, как его исключение из фракции КПРФ, что этому предшествовало и как он оценивает кандидатов от КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму.



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