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Московский листок

Собянин отменил QR-коды в кафе. Почему-то с понедельника...

Опубликовано 16.07.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Собянин отменил QR-коды в кафе. Почему-то с понедельника...

Система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. 

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

***

А зачем тогда вводили? 

Взбудетенили общественность, обрушили продажи в общепите, выстроили целую систему получения этих чертовых кодов, результата еще никакого не успели получить - и отменили к едрене фене!

Есть такое понятие - "дурак с инициативой". Вот в Москве в последние десять лет с инициатьивами - отбою нет, куда ни ткнись. Город и не узнать уже. То ли Нью-Когалым, то ли Недо-Париж какой-то...

И вот уж полтора года новая игрушка. Маски надеть - маски снять! Перчатки носить - перчатки не носить! QR-коды на автомобиль ввести, потом отменить. Теперь вот на пожрать QR-код, а теперь уже и не надо...

Тату с QR-кодом. На задницу?

Мне вот интересно, кто успел себе татуировки сделать с QR-кодами теперь сводить побегут или так будут носить, как знак придурка?

Ну да ладно, ждем новых инициатив. Антиковидных затычек каких-нибудь. Или разрешения посещать лифт только в маске.

Или еще чего... Там с фантазией все нормально.

А.Б.



Рейтинг:   4.80,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 1
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интересно
очень написал 16.07.2021 14:44
а скольких жителей г. москвы лишили группы инвалидности и не признали инвалидами на комиссиях мсэ-?
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