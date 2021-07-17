О конфликте РКРП с "Авророй"

КПРФ с подпевалами пытается загнать классовую борьбу в узкие рамки парламентаризма. Но РКРП, борясь с этим обманом (кто ж спорит), но кинулась в другую крайность догматизма. Она отстала на целый век даже не образно, а буквально, и насчет реинкарнации досталинских конституций.

И это уже не смешно. Крутить пальцем у виска недостаточно, а надо критиковать. То есть, РКРП в лице новосибирской организации затеяла разборки с хазинской «Авророй». (Вбейте в поисковик «YouTube» о канале «Красный поворот», и последние выпуски об этом.) И бессмыслица постановки вопроса просто ужасающая. Одни мутят воду, что буржуазные выборы дадут власть трудящимся; но другие, и наподобие Тюлькин-Крупенько, разоблачая одно, городят другое в виде дремучего сектантства.

Разумеется, парламентская оппозиция должна быть частью всей политической борьбы вкупе с профсоюзным, партийным, кооперативным и местным движением, и только тогда она эффективна. Но выигрывая копейку, можно потерять рубль. И сама классовая борьба должна учитывать современный характер производительных сил и производственных отношений. Иначе опять все насмарку.

***

Деятельность Зюгановых, Платошкиных, Хазиных, Спицыных и подобных очевидна. Надо запихать российских трудящихся только в парламентский чертов круг, зависящий от президентуры в нынешних условиях тем более; и получить за это денежку. Это настолько ясно, что и не стоит повторяться. А вот праведный гнев оппонентов направить бы в правильное русло, и цены бы им не было. Поэтому о них и разговор.

Ну, хорошо, Крупенько прав, что буржуазная власть не допустит революционное большинство на выборах; и парламентская трибуна меньшинства необходима лишь для широкой агитации и пропаганды. Великолепно. И вот депутат Крупенько поднимается на трибуну, вся страна смотрит на него как на глашатая свободы и демократии; и тот как врежет, что надо стремиться… к НЕ РАВНЫМ, НЕ ПРЯМЫМ, НЕ ВСЕОБЩИМ И НЕ ТАЙНЫМ выборам в духе досталинских конституций.

Хоть стой, хоть падай. Шок. Последняя сцена из гоголевского «Ревизора». С таким трудом – с таким гигантским трудом просунули этого, понимаешь, деятеля в депутаты – а он спустил все в унитаз. Потому что подобная «перспектива» настолько отстала от жизни, а отсюда бессмысленна, что даже сомнения возникают о вменяемости деятелей РКРП.

То есть, никто не спорит, что сверх централизованная диктатура пролетариата была нужна в начале Советского Союза. Потому что, с одной стороны, пролетариат был малочисленным – а вот многочисленное крестьянство, получив помещичьи земли, стало мощным мелкобуржуазным середняком; да и уцелевшая интеллигенция имела буржуазное воспитание. Поэтому рабочий класс в виде одного голоса на тысячу других имел преимущество, а остальным и еще недоразвитым с гулькин нос. Ясно и понятно.

Но сейчас все ровно наоборот! На сто восемьдесят градусов наоборот в соответствии с современными производительными силами. Во-первых, рабочий класс явно больше прежнего. Но главное, во-вторых, многочисленные бюджетники и индивидуальные предприниматели сплошь из этих самых рабочих и трудовых семей, и с соответствующими доходами и культурой. (Разве что Никитушка Михалков может похвастаться дворянскими корнями, ха-ха-ха, и то сомнительно.)

Ну и, зачем ломать комплексное социально-экономическое развитие, уменьшая представительство одних трудящихся за счет других, ни черта не понятно. Чем голос рабочего-пьяницы низшего разряда лучше голоса реанимационной медсестры, работающей в аду скорой помощи, только Тюлькину известно. Было бы даже смешно по нелепости анахронизма, если бы не было так грустно. Поэтому, разумеется, сталинская и пропорциональная система назрела и перезрела. Она отвечает современным производительным силам, и вопрос только в том, как ее улучшить.

Но тогда иной оппонент зайдет с другого боку. Так должна быть диктатура пролетариата или не должна?.. Как насчет классики марксизма?..

Да обыкновенно, то есть диалектически. Такая диктатура, конечно же, нужна. Но она должна быть не примитивной – больше или меньше рабочих голосов по сравнению с другими – а идеологически качественной, и когда классовые представители имеют гигантский авторитет в народе (даже мировой). Качеством демократии пора брать в случае победы социалистического общества, а не бюрократическими ухищрениями.

А авторитет ничто иное как полная демократия советского общества от федерального столичного округа вплоть до поголовных советских республик с выборами на уровне трудовых коллективов и повсеместными ТОС на окладе председателя с широкими кооперативами. Советизация снизу-доверху и сверху-донизу. Рудимент «военного коммунизма» в виде кооптации должен исчезнуть, разве что оставаясь исключением, подтверждающим правило.

И вот здесь возникает путаница в головах некоторых левых активистов. Они не понимают единство демократии и диктатуры социалистического общества, как диалектическое единство дня и ночи в сутках. То есть, чем больше демократии для своих – тем эффективнее диктатура для чужих. Одно питает другое и дополняет, как плюс и минус в электрическом токе, или металлы и неметаллы в периодическом ряду. Поэтому сказать, что нужна диктатура пролетариата - и тут же сказать, что нужна развитая советская демократия – это одно и то же. Это просто-напросто фронт и тыл одной и той же армии, только смотря, в каком аспекте разговор.

А раз так, и чем больше советской демократии в виде сталинской и пропорциональной системы - тем лучше диктатура пролетариата. А Крупенько сотоварищи, выходит, действуют наоборот. Они уменьшают демократию возвращением к досталинским конституциям – но, видите ли, называют это усилением трудовой диктатуры. Схоластический бардак. Еще раз, догматик и ортодокс – совершенно разные люди, о чем и пошел принципиальный разговор вначале. Не надо путать божий дар с яичницей, а сектантское упрямство с твердостью убеждений.

***

Автор не гордый, и хотел поговорить по-товарищески. То есть, примерно таковые предложения были отправлены на новосибирский адрес РКРП. Ан нет, ответ был типа я умный, ты дурак. Что ж, может быть, автор не побоится поговорить по-мужски. Если автор не прав, пожалуйста, пусть Тюлькин с Ферберовым, или кто там главный, ответят или здесь, или еще как.

Итого. Что начато разоблачение «Авроры», куда уж правильнее. И автор не уважал подобную публику, и уже давно. Кстати, оный стал разоблачать агента «Николай Николаевич» даже раньше «Красного поворота», и время соответствующей статьи на этом же сайте тому полное подтверждение. Но хрен редьки не слаще. Ну, не строит товарищ Крупенько иллюзий насчет парламентских побед. Но согласно теории, и по оказии, не преминет воспользоваться парламентской трибуной для марксистской пропаганды. И… предложит возвращаться во времена царя Гороха?!.. Нет уж, спасибо. Лучше вперед, а не назад, и что и будет настоящим марксизмом.