Обзор новостей: Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Что с Германией? Она утонула!
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2 Россия не нуждается в иностранных вакцинах от коронавируса
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Елена Шувалова объявила о снятии с выборов
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет
5 Минюст обновил реестр иноагентов
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Коронавирус все же искусственный?
7 В Москве в возрасте 70 лет скончался Петр Мамонов
8 Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия"
9 На Украине дождь отключил электричество в 170 населенных пунктах
10 Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня
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стоик7910 написал 16.07.2021 18:36
и самую главную новость - чесали ли сегодня карлику за ушком?