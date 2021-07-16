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Обзор новостей: Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет

Опубликовано 16.07.2021 в разделе комментариев 1

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7910 написал 16.07.2021 18:36
Баранов упустил самую важную новость - с какой ноженьки сегодня изволил встать карлик?
и самую главную новость - чесали ли сегодня карлику за ушком?
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