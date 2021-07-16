Обзор новостей: Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Что с Германией? Она утонула! https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия не нуждается в иностранных вакцинах от коронавируса https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Елена Шувалова объявила о снятии с выборов https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет 5 Минюст обновил реестр иноагентов https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Коронавирус все же искусственный? 7 В Москве в возрасте 70 лет скончался Петр Мамонов 8 Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия" 9 На Украине дождь отключил электричество в 170 населенных пунктах 10 Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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