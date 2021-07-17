Севастополь тоже решил сорвать себе курортный сезон

Отели и пансионаты Севастополя с 16 июля прекратили принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о наличии антител. Одновременно власти начинают проверки соблюдения гостиницами установленных правил.

В случае выявления нарушений предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф может составить до миллиона рублей, а средство размещения закроют на срок до трёх месяцев.

Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя "серьезно не повлияет на туристический поток в регион", заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

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Ну как же не повлияет? Все, у кого бронь и нет вакцинации, бронь немедленно отменят.

И ведь только что из Крыма звучали голоса, в ответ на ограничения заселения в отели Кубани - мол, никогда, и даже думать не думаем. И тут же - без объявления войны...

Да и что за причина?

За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. То есть заболевших немного, и налицо положительная динамика.

К тому же перед глазами пример Москвы, где только что ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов, а как только люди этими кодами обзавелись, это дело отменили. Но почему-то с 19-го числа - сегодня мне в кафе чашку кофе так и не продали...

Ждем отмены и в Севастополе.

А.Б.