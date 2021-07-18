Как работает швейцарская полиция

Швейцария никогда не была монархией, поэтому в ней нет единой централизованной (имперской) полиции, как, например, в России.

Самостоятельность общин и кантонов соответствующим образом отражается в структуре правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации.

Швейцарская полиция состоит из трех независимых частей, связанных между собой договорами о сотрудничестве:

- федеральной полиции,

- полиций кантонов и

- полиций общин.

Общая численность полицейских сил в Швейцарии примерно 23 000 человек.

Федеральная полиция

Федеральная полиция, численность которой менее тысячи человек, входит в Федеральный департамент юстиции и полиции, возглавляемый членом Федерального совета (правительства) Швейцарии.

Компетенция Федеральной полиции:

- защита правового государства и его демократических основ,

- обеспечение внутренней безопасности Швейцарии,

- сотрудничество с правоохранительными органами других государств и международными правоохранительными органами,

- преступления против государства,

- военные преступления,

- организованная преступность,

- террористическая деятельность и другие особо опасные преступления,

- банк данных, касающихся преступности в Швейцарии,

- охрана государственных деятелей и объектов Швейцарской Конфедерации,

а также лиц и зданий, которые находятся под защитой международного права,

- координация в случае необходимости совместных действий полиций кантонов и общин.

Решением задач федерального значения также занимаются

- военная полиция,

- корпус пограничной охраны,

- транспортная полиция швейцарских федеральных железных дорог.

Кантональные полиции

Конституция Швейцарии признает юрисдикции кантонов в полицейских делах.

В каждом из 26 кантонов действуют суверенные правоохранительные органы, несущие ответственность за обеспечение общественного порядка на своей территории.

Основные направления их деятельности:

- расследование уголовных преступлений,

- обеспечение общественной безопасности,

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Координация правоохранительной деятельности на национальном уровне осуществляется советом руководителей кантональных полиций.

Полиции общин

Большинство крупных швейцарских коммун имеют муниципальную или межобщинную полицию с разным числом сотрудников в форме и без нее.

Основными задачами этой полиции являются

-- расследование административных правонарушений и преступлений небольшой тяжести,

- обеспечение безопасности людей и имущества (служба спасения),

- охрана общественного порядка,

- наблюдение за дорожным движением или обеспечение порядка и спокойствия жителей.

Муниципалитеты также осуществляют административные полицейские функции, в частности в том, что касается контроля за жителями.

26 кантональных полицейских ведомств и около 300 муниципальных полицейских агентств составляют основу швейцарских правоохранительных органов.

Они не подчиняются федеральным властям.

Их начальники подчиняются главе соответствующего кантонального или муниципального департамента полиции, который является членом кантонального или муниципального правительства.

Подготовка полицейских проводится в кантональных полицейских академиях и в межкантональной полицейской школе Хицкирх.

Частные агентства

В Швейцарии существует несколько частных служб безопасности, таких как Securitas AG и Protectas.

Их агенты (за исключением сотрудников железнодорожной полиции) не обладают никакими правоохранительными полномочиями.

Тюрьмы

В Швейцарии имеется 124 центра содержания под стражей общей вместимостью 6736 человек — все они находятся в ведении швейцарских кантонов.

Самая маленькая тюрьма — следственный изолятор Trogen, вмещающий двух заключенных.