Цены на самый народный русский фрукт - бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет, вернувшись на уровень 2016 года и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, это данные Росстата.

Пик цен наблюдался в апреле (89,3 рубля за килограмм), в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.

Как жить?

Импортные продукты, к примеру, морковка и капуста, подорожали еще сильней, но к этому мы привычные…

Клубника уже отходит, а так и не опускалась ниже 250 рублей.

А.Б.