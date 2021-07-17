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Московский листок

Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет

Опубликовано 17.07.2021 в разделе комментариев 2

еда продукты дороговизна
Бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет

Цены на самый народный русский фрукт - бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет, вернувшись на уровень 2016 года и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, это данные Росстата.

Пик цен наблюдался в апреле (89,3 рубля за килограмм), в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.

Как жить?

Импортные продукты, к примеру, морковка и капуста, подорожали еще сильней, но к этому мы привычные…

Клубника уже отходит, а так и не опускалась ниже 250 рублей.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 17.07.2021 09:36
30 лет назад нас охмурили сладкими сказками о рынке, конкуренции, где всегда выигрывает покупатель, но навязали криминальный феодализм с жесточайшей монополией везде: от торговли до политики! Колоссальные объемы продуктов олигархия гонит на экспорт(рыбу,морепродукты,бензин и т.д.),цель не накормить страну , а сорвать сверхприбыли! Ради этого же и отменены все ГОСТы СССР, наслаждайтесь, голуби, "сыром" из пальмы и колбасой из сои и кур- мутантов!..
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ПОЧЕМУ ЦЕНЫ РАСТУТ?
ИВАН СУХОВ написал 17.07.2021 08:52
Потому,что все базары в России захвачены азербайджанскими,дагестанс-кими,армянскими и прочими горскими евреями!
Кремлевские евреи от них кормятся и богатеют!
А МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК СПИЛСЯ И ДУРЕЕТ ОТ СНА!
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