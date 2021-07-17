Цены на самый народный русский фрукт - бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет, вернувшись на уровень 2016 года и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, это данные Росстата.
Пик цен наблюдался в апреле (89,3 рубля за килограмм), в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.
Как жить?
Импортные продукты, к примеру, морковка и капуста, подорожали еще сильней, но к этому мы привычные…
Клубника уже отходит, а так и не опускалась ниже 250 рублей.
А.Б.
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Серж букинист написал 17.07.2021 09:36
ИВАН СУХОВ написал 17.07.2021 08:52
Кремлевские евреи от них кормятся и богатеют!
А МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК СПИЛСЯ И ДУРЕЕТ ОТ СНА!