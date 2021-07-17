Коронавирус опять стал искусственным

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated Press.

А как полтора года назад обхохатывали тех, кто говорил об этом, и меня в том числе?

Надоело быть Кассандрой, если честно…

Запомните, вирус произошел от летучих мышей, которых едят сырыми, поэтому его вообще нет, а это простой грипп, а если кто умирает, то от того, что у него не лечат геморрой и онкологию.

Это краткое изложение официальных версий за последние полтора года.

Как толь4ко ситуация улучшается, например, после полной вакцинации в Израиле, вирус становится обычным природным явлением. А как только что-то выходит из-под контроля - например, новый рост заболеваемости в уже привитых Израиле и США, как вирус опять получает искусственное происхождение. С искусственным же ничего нельзя поделать...

А.Б.