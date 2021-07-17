Коронавирус опять стал искусственным

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated Press.
А как полтора года назад обхохатывали тех, кто говорил об этом, и меня в том числе?
Надоело быть Кассандрой, если честно…
Запомните, вирус произошел от летучих мышей, которых едят сырыми, поэтому его вообще нет, а это простой грипп, а если кто умирает, то от того, что у него не лечат геморрой и онкологию.
Это краткое изложение официальных версий за последние полтора года.
Как толь4ко ситуация улучшается, например, после полной вакцинации в Израиле, вирус становится обычным природным явлением. А как только что-то выходит из-под контроля - например, новый рост заболеваемости в уже привитых Израиле и США, как вирус опять получает искусственное происхождение. С искусственным же ничего нельзя поделать...
А.Б.
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хахахахахахахахахаххх написал 17.07.2021 10:01
Макм написал 17.07.2021 09:53
Трикстер написал 17.07.2021 09:45
Тедрос Адханом Гебре Йесус
Длдлолюолбтдж написал 17.07.2021 09:13
Дык! - а каг есчо попедалировать необходимость жизнетворной, бл, вакцинацийи от для вакцинацийи и придуманной болячки, - без дурки никаг.
С искусственной иначе ж ничего нельзя поделать, ага.
С искусниками можно. И с ихними искуссниками - тож.
точнее - надо, если жить хотим