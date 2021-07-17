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Московский листок

Коронавирус опять стал искусственным

Опубликовано 17.07.2021 в разделе комментариев 4

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Коронавирус опять стал искусственным

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated Press.

А как полтора года назад обхохатывали тех, кто говорил об этом, и меня в том числе?

Надоело быть Кассандрой, если честно…

Запомните, вирус произошел от летучих мышей, которых едят сырыми, поэтому его вообще нет, а это простой грипп, а если кто умирает, то от того, что у него не лечат геморрой и онкологию.

Это краткое изложение официальных версий за последние полтора года.

Как толь4ко ситуация улучшается, например, после полной вакцинации в Израиле, вирус становится обычным природным явлением. А как только что-то выходит из-под контроля - например, новый рост заболеваемости в уже привитых Израиле и США, как вирус опять получает искусственное происхождение. С искусственным же ничего нельзя поделать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: вы не пишите правду, что коронавирус это выдумка мирового империализма
хахахахахахахахахаххх написал 17.07.2021 10:01
Вам нужно либо лечиться, либо перестать брать мелкие деньги за размещение всякой чепухи в сети.
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(без названия)
Макм написал 17.07.2021 09:53
Баранов, почему как коммунист вы не пишите правду, что коронавирус это выдумка мирового империализма запущенная для преодоления мирового кризиса и перераспределения мирового богатства в пользу глобальных корпораций для избежания третьей мировой, вы ведь это прекрасно знаете. Потому что вы не коммунист, а представитель второй древнейшей профессии
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(без названия)
Трикстер написал 17.07.2021 09:45
Глава Всемирной организации здравоохранения
Тедрос Адханом Гебре Йесус
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(без названия)
Длдлолюолбтдж написал 17.07.2021 09:13
О, - пошла пурга.
Дык! - а каг есчо попедалировать необходимость жизнетворной, бл, вакцинацийи от для вакцинацийи и придуманной болячки, - без дурки никаг.
С искусственной иначе ж ничего нельзя поделать, ага.
С искусниками можно. И с ихними искуссниками - тож.
точнее - надо, если жить хотим
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