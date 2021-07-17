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Московский листок

Госдуметр дует в паруса Галины Хованской

Опубликовано 17.07.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Госдуметр дует в паруса Галины Хованской

Автор и главный исполнитель проекта "Госдуметр" Петр Милосердов пишет:

"Итак! У меня две хороших новости. Во-первых, есть донаты на продолжение проекта. Спасибо Денис Билунов и Vladimir Kalinin и еще десятку людей, пожелавших остаться неизвестными.

Во-вторых, посчитали наконец «женский округ», 198-й. Результат на картинке. Выгрузку сделаю завтра, дам ссылку в камментах. Сегодня сил нет ((( Кстати, советую посмотреть в разрезе районов, там есть о чем подумать.

Комментировать не буду, отмечу лишь что неплохой результат второго и четвертого мест (Яблоко и КПРФ) с учетом ещё не развёрнутой полевой кампании. Ну и вполне неплохо третье место, с учетом «чужого» для Брюхановой округа. В общем, все молодцы, но молодцеватее всех, конечно, Хованская. И ещё один интересный нюанс. Очень мала доля тех, «кто не в курсе», минимум от всех виденных ранее округов.

Ну и третья хорошая новость, почти посчитали 209-й округ, тоже интересный. Думаю, завтра выложим.

(а, и четвёртая: благодаря донаторам считаем 206-й округ, Тушино)

Репостните, тэгните кандидатов! Ну и, конечно же, нужны донаты. (Строго через личку, я ж в списке Росфинмониторинга).

От редакции: Я бы обратил внимание, что в округе нет кандидата от "Единой России". Вообще нет! Расчистили округ... Под оппозицию расчитили...

Потому что Галина Петровна Хованская и есть тот самый кандидат от "партии власти", то есть кандидат, который полностью устраивает власть. В принципе, с одной стороны это даже хорошо - в Кремле вполне готовы к тому, что жизнь без "Единой России" вполне возможна, и, допустим, продвигать оплату за капремонт вполне можно руками оппозиции. Или "оппозиции", кому как нравится.

С другой стороны, сильный кандидат как бы не от власти снижает долю "спящего избирателя". То есть "спящий избиратель" спит исключительно, потому что его усыпили, и сделала это партия власти. Разбуди его - и ты чемпион!

Есть и третья сторона - Хованская уже много лет депутат от этого округа. И что изменилось? Хорошо ли стало?

Судя по приличным результатам за Литвинович, Брюханову и даже Звягинцева - не очень. 

В сумму все они вместе, включая сюда и "спящего избирателя" сегодня не дотягивают до 57 процентов Хованской.

"Спящий проснулся" и проголосовал также, как и 20 лет назад.

А.Б.



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