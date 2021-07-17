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Московский листок

И Константина Кинчева достали!

Опубликовано 17.07.2021 в разделе комментариев 0

Константина Кинчева представлять публике не нужно. Хотя есть такое слово "репутация", в России почему-то почти не употребляющееся, ни у политиков, ни у деятелей культуры, ни у журналистов... Так вот, у Кинчева репутация есть, хорошая. Редкость.

Поэтому не депутат от "Единой России" и прочих. Не доверенное лицо Путина. Не "посол мира" и так далее...

Кинчева, как и других немногих, подобных ему - с совестью, с репутацией, и без того не слишком видно. Заметили? Навряд ли, это все незаметно происходит, потихоньку человека сливают в узкое горлышко забвения.

Нет, гитару никто не отнимает. Играй. Хоть даже на детском утреннике или дома на кухне. Играй!

А вот с большой сценой, с телевизионным эфиром... Нет, не запрещают. Просто как-то "само собой" не складывается.

Ну а какие-то позитивные отношения с государством нужны, если ты работаешь на широкую публику. Иначе не будет публики, ни широкой, никакой... А на кухне можно. Если не громко, если не мешать соседям.

И вот Константина Кинчева довели. Достали!

Хотел написать "Достали суки!", но за что обижать собак?

Кинчев обратился к людям. Считаем своим долгом помочь распространить этот его крик души. Пусть этот "крик вполголоса" звучит погромче.

Тем более, что это ведь не только про Кинчева. Это по нам по всем звонит колокол.

С уважением и в знак поддержки

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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