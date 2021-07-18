Французы взбунтовались против санпропусков для посещения кафе

Более 114 тыс. французов вышли на акцию протеста против санитарных пропусков, необходимых для посещения кафе и ресторанов во время пандемии COVID-19. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба МВД страны.

Акции протеста состоялись в Париже, Нанте, Страсбурге, Перпиньяне, Бордо, Ницце и ряде других городов.

В Париже общее число участников протестного марша и других акций составило более 18 тыс. человек.

***

Удивительно, что московские власти оказались поумнее парижских, и отменили QR-коды для посещения кафе с понедельника.

Правда, не понятно, почему с понедельника-то?

В кафе и ресторанах настолько запуганы, что боятся нарушить буквальный запрет, и пускать людей уже в выходные. Будут ждать объявленной даты.

Вчера, например, я сильно промок под дождем, и захотел зайти выпить чего-то горячего в кафе. А нельзя! На открытой веранде можно, но там дождь, и я уже и так промок и хотел согреться. А не положено!

Так что, если будет акция протеста против ковидного идиотизма властей - я пойду! И даже в первых рядах. Побегу просто.

А.Б.