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Московский листок

В Казахстане одновременно бастуют три крупных предприятия

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 0

В Казахстане одновременно бастуют три крупных предприятия

Источник: http://socialismkz.info/?p=26196

Уже больше пяти дней ведут забастовку коллектив компании «KMG-Security», являющегося дочерним предприятием нацкомпании «КазМунайГаз», где работают 1200 человек. Несколько сот человек проводят акцию у офиса агентства в Жанаозене и даже разбили несколько больших палаток.

Бастующие по-прежнему требуют улучшения условий труда, так как они выполняют функции охранников, пожарных и спасателей в тяжелых условиях и без специальной аппаратуры, а также повышения заработной платы, которая не превышает 70-ти тысяч тенге, что чрезвычайно мало.

Работники требуют увеличить минимальную заработную плату до 150-ти тысяч в связи с повышением цен на продукты и коммунальные услуги в регионе. Как известно тенге подвергается ползучей девальвации и обесцениванию, а сама область является импортёром практически всех продуктов питания их других областей страны.

Помимо прочего, работники требуют выплаты 13-ой зарплаты и премиальных. Еще в прошлом году работники «KMG-Security» объявляли забастовку, но их попросту обманули. Теперь они намерены стоять до конца и добиться повышения заработной платы. Хозяева хотели разобщить рабочих посредством начисления зарплаты по категориям, но они отказались от такого предложения.

Своих товарищей в Жанаозене поддержали работники филиала «KMG-Security», охраняющие производственные объекты на месторождении Каражанбас на полуострове Бузачи в Мангистауской области. Они записали видеообращение к руководству компании с требованием повышения заработной платы и также начали акцию протеста. Как стало известно, те, кто должен был поехать на вахту на месторождение Каражанбас с утра 16 июня отказались туда выезжать.

«Минимальная заработная плата не должна быть меньше 150 тысяч тенге. Пусть оплачивают праздничные дни в Казахстане. Пусть выплачивают тринадцатую зарплату по итогам года. Хотим, чтобы нашим иногородним коллегам оплачивали проезд и полностью выплачивали отпускные. В случае невыполнения вышеуказанных требований мы, работники «KMG-Security», откажемся выходить на работу. Мы просим вас выполнить наши требования до 17 июля», — говорит на видео человек, зачитывающий заявление охранников.

С 15 июля забастовали рабочие уже транспортного предприятия ТОО «МунайCпецCнаб Компани». На видео сотрудники требуют оформления трудового договора в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий, оплату за переработки, автобус для перевозки работников, а также снятие тендерной системы и безвозвратный перевод в ОАО «УзеньМунайГаз».

Сейчас в забастовке участвуют несколько сот рабочих данного предприятия, которые помимо этого требуют изменения сроков вахты и замены 24-часовой смены на 12-ти часовую, доплаты за сверхурочные работы, оплаты труда во время ремонта техники и выплаты премиальных. При этом на участников забастовки оказывается давление и идут угрозы массового увольнения.

Проблема в том, что у многих рабочих ТОО «МунайCпецCнаб Компани» до сих пор нет никаких трудовых договоров и они не могут доказать нарушение трудового законодательства даже в суде. Поэтому они и прибегли к захватной забастовке, проводя акцию на территории предприятия и не давая вывези технику.

Социалистическое движение Казахстана и казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» предупреждает власти Мангистауской области о недопустимости репрессий и увольнений в отношении активных участников забастовки. В случае давления и преследования активистов со стороны полиции, КНБ и наемных бандитов, а также увольнений, неизбежно начнется международная кампания протеста.

Все требования бастующих рабочих Мангистауской области должны быть удовлетворены!

Информационная служба казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»



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