В Пензе уничтожили единственный в мире деревянный планетарий

В Пензе местными властями был снесен единственный в стране деревянный планетарий, построенный в 1928 году.

По сообщениям представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, рабочие под музыку снимали обшивку здания, а позже начали использовать экскаватор. Причем, башни планетария свалили руками, а стены разнесла техника. В итоге, на территории, где прежде находился памятник архитектуры, образовалась гора деревянных досок.

На реконструкцию планетария – именно на реконструкцию! – было выделено более 80 миллионов рублей. Местные власти публично обещали провести реконструкцию бережно…

А потом взяли, и снесли.

Правда, говорят, что реконструкцию деревянного здания невозможно провести никак, если не уничтожить его, а потом не восстановить по чертежам.

Ну, «реконструкцию» гостиницы «Москва» до основанья, а затем, мы уже пережили. А что там какой-то планетарий в Пензе… Кремль уже пора реконструировать.