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Московский листок

Партия никак не контролирует, кто от её имени работает в УИКах

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Партия никак не контролирует, кто от её имени работает в УИКах

Сообщает политолог и программист, бывший сотрудник аппарата ЦК КПРС Алексей Коваленко, живущий сейчас за рубежом.

Я его знаю и готов вполне доверять его информации.

- Я эту тему двигал, бил в колокола насколько мог с 2016 года, - пишет Коваленко, - когда обнаружил, что на УИКах где председатель от КПРФ, партия взяла НОЛЬ голосов. Но меня не просто не послушали, не просто ничего не сделали, меня выкинули из партии…

Суть проблемы в том, что сейчас почти 700 членов УИК от КПРФ ранее баллотировались на выборах разного уровня от «Единой России». Это примерно 1 процент от членов УИК от КПРФ, не много, но способно весьма заметно повлиять на итоги голосования.

Кадры решают всё, как говорил товарищ Сталин.

Вообще кадровые переходы из компартии в ЕдРо – достаточно обычное дело для КПРФ. Такое бывало с губернаторами, избиравшимися от коммунистов, а потом становившихся единороссами, бывало и с депутатами разного уровня.

Бывало и наоборот, когда, перейдя из ЕдРа, человек занимал видный пост в партии или фракции. А что?

Самый сегодня яркий пример – кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, до того 10 лет заседавший в местном совете от «Единой России». Грудинин набрал меньше всего голосов за всю историю выдвижений от КПРФ на президентских выборах, меньше не только Зюганова, но и Николая Харитонова. Зато никогда еще выдвижение от коммунистов не сопровождалось такими громкими коррупционными скандалами.

А сейчас в том же Ленинском городском совете заседают два Грудинина – Павел избран от КПРФ, а его сын Артем – от «Единой России». Голосуют они по-разному… 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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;. Голосуют они по-разному&#8230;
тк написал 18.07.2021 10:23
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