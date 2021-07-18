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Московский листок

В стране не хватает медицинского кислорода - на самом деле не хватает промышленных мощностей

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
В стране не хватает медицинского кислорода - на самом деле не хватает промышленных мощностей

Потребность в кислороде в связи с пандемией резко выросла, основные производители работают на пределе своих мощностей. Медицинский кислород из своих запасов для поддержки медицинской отрасли предоставляют Минобороны и «Роскосмос».

Для увеличения запасов кислорода в южных регионах страны было закуплено 100 тонн из Казахстана, еще столько же придет в конце июля.

Северо-западные и западные регионы страны обеспечивают отдельными партиями медкислорода из Финляндии.

Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири и на Дальнем Востоке, торгпредство России в Китае отрабатывает варианты поставок сжиженного кислорода из КНР.

Четыре основных производителя кислорода — это «Криогенмаш», Air Liquide, Linde и Air Product Gas — работают с предельной загрузкой. В сутки они выпускают более 1,5 тысяч тонн кислорода — это почти три четверти всего производимого в России объема.

А нужно в 2 раза больше…

Как я уже не раз говорил, деиндустриализация России будет иметь очень тяжелые последствия в самых неожиданных областях.

***

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala может выручить Россию

Если правительство даст добро на ее закупку. Конечно, поможет это и Кубе.

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala, разработанная кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB), показала эффективность в 100% в ходе третьей фазы испытаний.

В испытаниях участвовали более миллиона человек.

Сейчас кубинское правительство дало добро на экспорт вакцины.

В России же наличествует явная нехватка вакцины из-за проблем производственного характера. Если начать закупать кубинскую вакцину, дающую неплохие результаты, то это и решит проблему дефицита, и поможет экономике Острова свободы в решении проблем, накопившихся за 60 лет экономической блокады.

Ну хоть это наше правительство может? 

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7910 написал 18.07.2021 10:27
Белоруссы - первые из постсоветских славян начали выздоравливать после 100-летнего жидовского ига?
Усатого таракана белорусы не повесят, просто пренебрежительно прогонят эту мерзость?
у русских и украинцев есть чему поучится у своих братьев-белорусов?
а с ковидом справимся, только бы жиды не мешали со своим спутникомВовой?
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