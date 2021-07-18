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Московский листок

Под колпаком у мэрии, или еще 500 миллионов на слежку

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 1

Наши новости с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.

Реновация, агломерация, канализация…

Что мы видим из своих окон и почему в кране порой нет воды.

Под колпаком у мэрии, или еще 500 миллионов на слежку.

Разрешат ли нам привиться Пфайзером?

Так сколько денег нужно россиянам чтобы выжить?

Что такое «Автодата» и во сколько нам обойдется слежка за автотранспортом?

Как правильно отвечать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.

«Фитиль» 1989, или нет ничего нового под солнцем.

Полезные ссылки к программе: https://v-gretch.livejournal.com/2939... https://youtu.be/vdwU_Dq5tOU https://youtu.be/gl872fWZJbA https://youtu.be/eIwgS2A6BXY



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7911 написал 18.07.2021 11:29
в СССР был "внештаный сотрудник" в почете - стукач - было так почетно стучать на своих детей, родителей и супругов, что в стукачи стояла очередь?
карлика чморили в школе за стукачество?
ТВ заполнено провалившимися шпионами и убийцами типа луговых и чапманов - смотрите люди - мы своих подонков не бросаем?
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