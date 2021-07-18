Наши новости с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.

Реновация, агломерация, канализация…

Что мы видим из своих окон и почему в кране порой нет воды.

Под колпаком у мэрии, или еще 500 миллионов на слежку.

Разрешат ли нам привиться Пфайзером?

Так сколько денег нужно россиянам чтобы выжить?

Что такое «Автодата» и во сколько нам обойдется слежка за автотранспортом?

Как правильно отвечать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.

«Фитиль» 1989, или нет ничего нового под солнцем.

Полезные ссылки к программе: https://v-gretch.livejournal.com/2939... https://youtu.be/vdwU_Dq5tOU https://youtu.be/gl872fWZJbA https://youtu.be/eIwgS2A6BXY