Наши новости с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.
Реновация, агломерация, канализация…
Что мы видим из своих окон и почему в кране порой нет воды.
Под колпаком у мэрии, или еще 500 миллионов на слежку.
Разрешат ли нам привиться Пфайзером?
Так сколько денег нужно россиянам чтобы выжить?
Что такое «Автодата» и во сколько нам обойдется слежка за автотранспортом?
Как правильно отвечать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.
«Фитиль» 1989, или нет ничего нового под солнцем.
Полезные ссылки к программе: https://v-gretch.livejournal.com/2939... https://youtu.be/vdwU_Dq5tOU https://youtu.be/gl872fWZJbA https://youtu.be/eIwgS2A6BXY
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стоик7911 написал 18.07.2021 11:29
карлика чморили в школе за стукачество?
ТВ заполнено провалившимися шпионами и убийцами типа луговых и чапманов - смотрите люди - мы своих подонков не бросаем?